Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Josef De Souza'dan flaş paylaşım!

Güncelleme Tarihi:

#Ronaldo#Al Nassr#Josef De Souza
Ronaldonun Al Nassra transferi sonrası Josef De Souzadan flaş paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:02

2022 Dünya Kupası öncesi verdiği röportaj sebebiyle Manchester United'dan ayrılan, Katar'da ki turnuvaya gözyaşları içerisinde veda eden Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr oldu. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef De Souza, Ronaldo'nun transferi sonrası flaş bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası öncesi Piers Morgan'a verdiği çarpıcı röportaj sonrası Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemeyen ve kupaya gözyaşları içerisinde veda eden Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladı.

Gözden Kaçmasın

Sivasspor-Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasındaki konuşma ortaya çıktı: Sen golü iptal et...Sivasspor-Galatasaray maçında anlaşılamayan iptal kararının arkasındaki konuşma ortaya çıktı: Sen golü iptal et...Haberi görüntüle

"OLDUKÇA İLHAM VERİCİ VE ETKİLEYİCİ"

Transfere ilişkin olarak konuşan Ronaldo, "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"YENİ EVİNE HOŞ GELDİN RONALDO"

Al Nassr ise tarihi transfer için şu açıklamayı yaptı:

"Tarih yazılıyor. Bu imza kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermenin yanı sıra ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. Yeni evinize hoş geldin Ronaldo."

Haberin Devamı

Ronaldonun Al Nassra transferi sonrası Josef De Souzadan flaş paylaşım

TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO...

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a resmen imza atması halinde Süper Lig'den tanıdık isimler olan Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

DUDAK UÇUKLARAN MAAŞ!

Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 75 milyon euro kazanacağı, reklam anlaşmalarıyla birlikte bu bedelin 200 milyon euronun üzerine çıkacağı belirtildi.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Bir dönem Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Josef De Souza, Al Nassr'ın Ronaldo paylaşımını alıntılayarak flaş bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Spor Bakanı'na seslenen Josef; "Sayın Spor Bakanı, izi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

FIFA'YA BAŞVURUP HAKLI ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Josef, 2020/21 sezonunun başında sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza atmıştı. Tek taraflı fesih yaptığı için Suudi Arabistan kulübüyle FIFA'lık olan Brezilyalı futbolcuyu FIFA Uyuşmazlık Kurulu haklı bulmuştu. Kurul, Beşiktaş'ın da transferde herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetmişti.

Haberin Devamı

FIFA, Al Ahli'nin JOSEF DE SOUZA'ya 4.7 milyon euro ödemesine hükmetmişti.

Ronaldonun Al Nassra transferi sonrası Josef De Souzadan flaş paylaşım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ronaldo#Al Nassr#Josef De Souza

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele