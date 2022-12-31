Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Josef De Souza'dan flaş paylaşım!

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2022 Dünya Kupası öncesi Piers Morgan'a verdiği çarpıcı röportaj sonrası Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemeyen ve kupaya gözyaşları içerisinde veda eden Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzaladı.

"OLDUKÇA İLHAM VERİCİ VE ETKİLEYİCİ"

Transfere ilişkin olarak konuşan Ronaldo, "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"YENİ EVİNE HOŞ GELDİN RONALDO"

Al Nassr ise tarihi transfer için şu açıklamayı yaptı:

"Tarih yazılıyor. Bu imza kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermenin yanı sıra ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. Yeni evinize hoş geldin Ronaldo."

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TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO...

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a resmen imza atması halinde Süper Lig'den tanıdık isimler olan Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

DUDAK UÇUKLARAN MAAŞ!

Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 75 milyon euro kazanacağı, reklam anlaşmalarıyla birlikte bu bedelin 200 milyon euronun üzerine çıkacağı belirtildi.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Bir dönem Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Josef De Souza, Al Nassr'ın Ronaldo paylaşımını alıntılayarak flaş bir paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan Spor Bakanı'na seslenen Josef; "Sayın Spor Bakanı, izi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

FIFA'YA BAŞVURUP HAKLI ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Josef, 2020/21 sezonunun başında sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza atmıştı. Tek taraflı fesih yaptığı için Suudi Arabistan kulübüyle FIFA'lık olan Brezilyalı futbolcuyu FIFA Uyuşmazlık Kurulu haklı bulmuştu. Kurul, Beşiktaş'ın da transferde herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetmişti.

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FIFA, Al Ahli'nin JOSEF DE SOUZA'ya 4.7 milyon euro ödemesine hükmetmişti.