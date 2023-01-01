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İspanyollardan Cristiano Ronaldo iddiası! Son ana kadar telefon bekledi

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#Cristiano Ronaldo#Real Madrid#Al Nassr
İspanyollardan Cristiano Ronaldo iddiası Son ana kadar telefon bekledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 22:58

Manchester United ile yollarını olaylı bir şekilde ayırdıktan sonra Suudi ekibi Al Nassr'la sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

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Manchester United ve Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla ayrılan Cristiano Ronaldo, sürpriz bir seçim yaparak astronomik bir yıllık ücretle Al Nassr'ın yolunu tutarken Avrupa macerasına da son verdi.

İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde idman yapan Ronaldo'nun yeni rotası Suudi Arabistan oldu.

AL HİLAL'İ REDDETMİŞTİ

Yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek için transfer görüşmeleri yapan Cristiano Ronaldo'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri kapılarını kapatmış, Portekizli yıldız yine bir Suudi Arabistan takımı olan Al Hilal'in 242 milyon dolarlık teklifini reddetmişti.

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ASTRONOMİK ÜCRETE İMZA ATTI

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken bir diğer Suudi ekibi Al Nassr'a imza attı.

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Suudi ekibi Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro'dan 2.5 senelik sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyollardan Cristiano Ronaldo iddiası Son ana kadar telefon bekledi

SON ANA KADAR BEKLEDİ İDDİASI

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'la anlaşma tamamlanana kadar eski takımı Real Madrid'den telefon bekledi.

Ancak Portekizli yıldızla ilgilenmeyen Real Madrid, herhangi bir hamlede bulunmazken Ronaldo da teklifi değerlendirdi ve Al Nassr'a katıldı.

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"OLDUKÇA İLHAM VERİCİ VE ETKİLEYİCİ"

Dün transfere ilişkin olarak konuşan Cristiano Ronaldo, "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO...

Cristiano Ronaldo, Süper Lig'den tanıdık isimler olan Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

 

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#Cristiano Ronaldo#Real Madrid#Al Nassr

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