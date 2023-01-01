Arda Güler için övgü dolu değerlendirme! "Türk Messi" | Listede yer alan tek Türk

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, UEFA tarafından hazırlanan “2023'te Dikkat Edilmesi Gereken Oyuncular” listesinde yer aldı.

UEFA, 2023'te izlenecek oyuncular arasına Fenerbahçeli Arda Güler'i ekledi. "Türk Messi" lakabını öne çıkaran UEFA, Arda hakkında değerlendirmede bulundu.

UEFA; muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer alırken Türkiye'den listeye adını yazdıran isim ise sarı lacivertlilerin milli futbolcusu Arda Güler oldu.

Top sürme yeteneği ve delici paslarıyla Arda Güler'in "Türk Messi" lakabına sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, değerlendirmede Arda Güler'in geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı.