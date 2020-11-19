Zigana'nın nazar boncuğu: Limni Gölü Tabiat Parkı

Tarihin her döneminde önemli bir geçit olan Zigana dağı eteklerinde yer alan ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıra dışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkı pastırma yazının etkisindeki Gümüşhane’de sonbahar mevsiminde misafirlerini ağırlıyor. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında, Zigana dağının eteklerinde, denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan Limni Gölü Tabiat Parkında kış mevsimi öncesinde havaların sıcak olması nedeniyle önceki yılların aksine halen yoğunluk yaşanıyor.









İşletmecilerden Abdullah Eroğlu, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda havaların soğuk olması nedeniyle sezonu sonlandırdıklarını fakat bu yıl adeta pastırma yazının yaşanması nedeniyle hizmet vermeye devam ettiklerini ve ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi. Hafta içi ve hafta sonunda hem Arap turistler hem de yerli turistlerin Limni Gölüne yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Eroğlu, Tabiat parkında bulunan 20 adet kır evinde konaklama imkanı sağlandığını da hatırlattı.









Semaver çayı, dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzolası ve kuymağıyla bilinen Limni Gölü Tabiat Parkına hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan yaklaşık 45 dakikada ulaşım sağlanabildiğini belirterek, kış mevsimi öncesinde sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerini yaşamak ve doğada huzur bulmak isteyenleri Limni Gölüne davet etti.









Çevresindeki yaylalar ve doğal maden suları ile çok sayıda imkan sunulan Limni Gölü Tabiat Parkında oturma grupları, kamelyalar, seyir terası, yürüyüş yolları ve çocuklar için 4 ayrı oyun grubu yer alırken yapılan beton yol çalışmasının ardından tabiat parkına ulaşım daha rahat hale geldi.