Zeyrek Camii Nerede? Zeyrek Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Tarih ve farklı imparatorluklar kokan Zeyrek Caminin inşaatı 1118’li yıllara dayanıyor. Bizans imparatorluk döneminde imparatorun eşi için inşa edilen Zeyrek Camii, İstanbul’un işgal edilmesi sonrasında Türklerin eline geçti ve günümüze kadar korunarak cami haline getirildi.

Zeyrek Camii Hakkında Bilgi

Yalnızca bir bölümü cami olarak ibadete açık halde bulunan Zeyrek Camisi, Ayasofya’dan sonra günümüze kadar ulaşmayı başaran tek kilise olma özelliğine de sahiptir. Oldukça uzun yıllar var olması nedeni ile deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler sonrasında farklı bölümleri zarar gören Zeyrek Camisinin belirli bölümleri sürekli olarak restore edilerek onarılmış ve kullanıma uygun hale getirilmiştir. Eski orijinalliği kadar olmasa da yapıldığı günkü görünümünü korumayı başarmıştır. Eski bilinen adı Pantokrator Manastır Kilisesi olan Zeyrek Camisinin inşaatı ise yaklaşık 18 yılda tamamlanmıştır.

Zeyrek Camii Nerede Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Zeyrek Camisi, Zeyrek semtinde yer almaktadır. Zeyrek Camisinin tam adresi: Sinanağa Mahallesi. İbadethane Sokak. Fatih/ İstanbul olarak geçmektedir. Molla Zeyrek Camisine gitmek için otobüs, metro ve Marmaray ulaşım araçlarını kullanarak mümkündür. Otobüs ile Zeyrek Camisine gitmek için 28, 28T, 30D, 336E, 35C, 36CE, 41Y, 76D ve 77A otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Bu otobüs hatları Zeyrek Camisi yakınlarından geçmekte ve duraklarda inerek sorunsuz olarak camiye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Zeyrek Camii Tarihi

Milattan sonra 1118 ve 1136 yılları içinde inşa edilmiş olan Zeyrek Camii, 3 farklı yapının birleştirilmesi sonucunda kullanıma uygun olarak sunulmuştur. O dönemlerde bazı din adamları tarafından manastır olarak da kullanılmıştır. Daha sonra 18. Yüzyıla kadar kullanılmış olan cami, restore edilmek amacı ile onarımdan geçmiş ve farklı bölümlerinde değişikliklere gidilmiştir. 1966 yıllarında ise oldukça eskimesi ve harap olması nedeni ile yeniden onarım işlemine geçen Zeyrek Camisi için farklı bir caminin minberi buraya alınmış ve özel olarak namaz kılınacak mekân haline getirilmiştir.

Zeyrek Camisi Özellikleri

Zeyrek Camisinin en bilinen özelliklerinden birisi caminin yalnızca güney kısmının cam ve ibadethane olarak kullanılmasıdır. Caminin hemen yanlarında farklı işletme ve lokantalar bulunmakta ve buralarda da zaman geçirilebilmektedir. Ayrıca Zeyrek Camisi UNESCO tarafından 1986 yılında Dünya Mirası altına alınmış ve korunmaya günümüzde de devam etmektedir.

Zeyrek Camisi Hikâyesi

Bizans İmparatoru olan II. Yannis’in eşi için inşa ettirmiş olduğu şapel yani Hristiyan tapınağı, ilk olarak iki tane yaptırılmıştır. Daha sonra bir tane daha şapel yaptıran Yannis, bu üç şapelin birleşmesi sonucunda manastır haline getirilmiştir. Hristiyanların uğrak ve ibadet mekânı olarak uzun yıllar kalmayı başaran kilise, Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u işgal etmesi sonrasında Türklerin eline geçti. Her dönem farklı şekilde restore işlemine uğrayan yapı, daha sonra bir bölümü camiye çevrilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Zeyrek Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Tarihi motifleri ve geniş bahçesi ile birlikte ibadet etmenin yanı sıra gidip, görülmesi gereken yerlerin başında gelen Zeyrek Camisinin mimarı tam olarak bilinmemektedir. Öte yandan Zeyrek Camisi, İmparator II. Yannis’in eşi olan İmparatoriçe İrene tarafından yaptırılmış bir camidir. O yıllarda kilise amacı ile yaptırılmış olsa da, günümüzde belirli bölümü cami haline getirilerek kullanılıyor.