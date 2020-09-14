Zeugma Antik Kenti Nerede? Zeugma Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Zeugma Antik Kenti, sanatın bir kentte yüzyıllar önce nasıl güzel bir şekilde yaşam ile iç içe geçtiğini ve yansıdığının en etkili örneğidir. Zeugma Antik Kenti, Roma döneminde en fazla sanat alanında ilerlemeler göstermiş ve buna bağlı olarak zengin villaları süsleyen mozaik döşemeler dünya çapında ün kazanmıştır.

Zeugma Antik Kenti Hakkında Bilgi

Zeugma Antik Kenti'nin bulunduğu bölgenin yalnız bir bölümünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler, kentin tam anlamı ile özel bir mozaik kenti olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Zeugma kazıları sırasında elde edilen ve bu alanda ülkemize ve Gaziantep şehrimize dünya rekoru kazanma gururunu yaşatan bullalar da Belkıs/Zeugma'yı eşsiz bir noktaya taşıyan önemli etkenlerden biridir. Zeugma Antik Kenti, Romalılar döneminde en ihtişamlı dönemini yaşamış ve tarihe altın harflerle ismini yazdırmıştır.

Zeugma Antik Kenti Tarihi

Tarihte Büyük İskender'in generallerinden Birinci Selevkos Nikator, milattan önce 300 yılında Büyük İskender'in Fırat Nehri'ni geçtiği yerde Selevkeia Euphrates adını taşıyan bir şehir kurmuştur. Bu şehrin karşı tarafına ise eşi Apama'nın adını alan ikinci bir şehir inşa edilmiştir. Bu iki şehir daha sonra bir köprü yaptırılarak birbirine bağlanmıştır. Şehir, milattan önce 31 yılından başlayarak Roma'ya bağlanarak Zeugma adını almıştır. Zeugma, geçit anlamına gelmektedir.

Roma döneminde altın çağını taşıyan şehir, milattan sonra 256 yılında Sasani Kralı Birinci Şapur'un işgali neticesinde büyük bir yıkıma uğramıştır. Yakılıp yıkılan şehir, uğradığı bu ağır tahribat yüzünden bir daha o eski ihtişamını yakalayamamıştır

Zeugma Antik Kenti Nerede?

Zeugma diğer bilinen adı ile Belkıs Antik Kenti, Gaziantep ilinin Nizip İlçesi'nin yaklaşık olarak 10 kilometre doğusunda Birecik Baraj Gölü'nün kıyısında tepeler üzerine kurulmuş bir antik kent. Yeni Belkıs Köyü'nün yakınında yedi tepe üzerine kurulan Zeugma Antik Kenti, 21 bin dekarlık arazisi ile göz alıcıdır. Zeugma Antik Kenti'ne gitmek isteyenler Forum Gaziantep Alışveriş Merkezinden Antik kente yaya olarak 15-20 dakika gibi kısa bir süre yürüyerek rahatlıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca Şehir merkezinden Zeugma Antik Kenti'ne giden otobüs ve minibüslere binilebilir.

Zeugma Antik Kenti Gezilecek Yerler

Zeugma Antik Kenti'nden Antakya'dan Çin'e doğru uzanan ünlü tarihi İpek Yolu geçmektedir. Uzakdoğu'dan ticari amaç için getirilen çeşitli baharatlar ve değerli taşlar, Zeugma Agorası yani pazaryerinde tüccarlara satılmıştır. Zeugma Antik Kenti'nin ticari ve iletişim alanındaki gücünün en etkileyici kanıtları ise mühür baskılardır. Zeugma Antik Kenti'nden kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan Çingene Kızı gibi dünyaca meşhur mozaikler günümüzde Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmektedir.

Zeugma Antik Kenti'nde yer alan mimari yapılar Zeugma evleri başta olmak üzere görülmesi gereken alanlardır. Kireç taşından ve tunçtan yapılan Mars Heykeli gibi önemli tarihi eserler, lahitler, mezar stelleri ve lahitler Zeugma'ya ait görülmesi gereken tarihi değerler arasında göze çarpmaktadır.

Zeugma Antik Kenti Giriş Ücreti (2020)

Zeugma Antik Kenti 2020 yılı ören yeri olarak giriş ücreti 10-TL olarak belirlenmiştir.

Zeugma Antik Kenti Ziyaret Saatleri (2020)

Dünyanın önde gelen mozaik müzelerinden biri olarak kabul edilen Zeugma Antik Kenti, nisan-ekim aylarında 08.00- 18.30; Kasım- Mart ayları döneminde ise 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Zeugma Antik Kenti'nde Müze Kart Geçiyor mu?

Zeugma Antik Kenti'nde müze kart geçmektedir.