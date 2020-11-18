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Yüzyıllar öncesinin mimari zenginliğini yansıtan villa: Romana Del Casale
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Yüzyıllar öncesinin mimari zenginliğini yansıtan villa: Romana Del Casale

İtalya'daki Piazza Armerina'ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alan Villa Romana del Casale, olağanüstü mimarisi, dekoratif unsurlarındaki zenginliklerle Dünya mimarisinin önemli yapıları arasında yer alıyor.

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M.S. 4. yüzyıla tarihlenen yapı ve eserler, geç imparatorluk döneminin estetik zevkini yansıtıyor. Burada yapılan kazılar sonucu; dünyanın en zengin, en büyük ve çeşitli mozaik koleksiyonlarından biri ortaya çıkarılınca, site UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş.

Yüzyıllar öncesinin mimari zenginliğini yansıtan villa: Romana Del Casale



Mimari düzenin karmaşıklığı ve dekorasyonun zenginliği nedeniyle, imparatorluğun farklı bölgelerinde inşa edilmiş birçok büyük Roma villasının özelliklerine sahip olan Villa Romana del Casale çok sayıda unsurla zenginleştirilmiş.

Yüzyıllar öncesinin mimari zenginliğini yansıtan villa: Romana Del Casale



Karmaşık ve eklemli planimetrik yerleşim planları, termal hamamlar, triclinium, bazilikalar, apsisli salonlar, nadide süslemeler, revaklar, çeşmeler, heykeller, iç bahçeler ve mozaikler bu zenginliği sağlayan bölümlerden öne çıkanlar. Ziyaretçiler, 10 euro ödeyerek Villa Romana del Casale'yi gezebiliyor. 

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