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Yüzeyi donan Sivas'ın en büyük gölü Tödürge'de, seyirlik manzara
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Yüzeyi donan Sivas'ın en büyük gölü Tödürge'de, seyirlik manzara

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta, kentteki en büyük göl olan Tödürge'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Gölde seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.

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Kent genelinde kar yağışının ardından yaklaşık 10 gündür devam eden soğuk hava özellikle gölleri etkiledi. Sıcaklığın zaman zaman eksi 18'lere kadar düşmesiyle kentin yüz ölçüm bakımından en büyük gölü konumundaki Zara ilçesi yakınlarında bulunan Tödürge Gölü'nün de yüzeyi dondu.

Yüzeyi donan Sivasın en büyük gölü Tödürgede, seyirlik manzara


Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındıran ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 10 yıl önce Ulusal Sulak Alan ilan edilerek avlanma yasağı getirilen göl kışın ayrı bir güzelliğe büründü.

Yüzeyi donan Sivasın en büyük gölü Tödürgede, seyirlik manzara


Her mevsim doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çeken gölün yüzeyi soğukların etkisi ile buzla kaplandı. Buz tutan yüzeyin bazı bölümleri de karın etkisi ile bembeyaz bir görünüme kavuştu. Üzerinde insanların rahatlıkla yürüyebildiği göl, manzarasıyla etkiliyor.

Yüzeyi donan Sivasın en büyük gölü Tödürgede, seyirlik manzara


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