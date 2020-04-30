Yüzen adaları 'koronavirüs nedeniyle ziyaret eden kalmadı

Çelikhan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında pikniklerin yasaklanmasıyla ilçenin simgesi olan yüzen adaları ziyaret eden kalmadı. Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan eşsiz manzarasıyla binlerce kişinin ziyaret ettiği boyları 3 ile 5 metre, genişlikleri ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların, hayatın normale dönmesiyle turist akınına uğraması bekleniyor.







Birçok alanın ziyarete kapatılmasıyla Çelikhan'ın simgesi olan Çat Barajı üzerindeki yüzen adalar da yalnız kaldı. Kimsenin ziyaret etmediği yüzen adaların geçmiş yıllarda ilkbaharda hafta sonları binlerce kişiyi ağırladığını anlatan vatandaşlar, "Bu yıl insanlar evde kalınca, yüzen adalar da kimsesiz oldu. Şu anda yüzen adalar sessiz bir şekilde baraj gölünde yüzüyorlar. İnşallah salgın tez zamanda biter ve insanlar yeniden bir araya gelir ve yüzen adalar da kimsesiz kalmaz” dedi.







