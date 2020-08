Yürüyüşte de şıklığınızdan ödün vermeyin

UZUN YOL İÇİN

Skechers’dan seçtiğimiz bu ayakkabı özellikle uzun yürüyüşler için tasarlanmış. Aynı zamanda oldukça şık ve kullanışlı... 343.85 lira









ŞAPKASIZ ÇIKMAM!

Klasik bir siyah şapka her türlü açık hava sporuna eşlik edebilir. Bizim seçtiğimiz model The North Face markasına ait. 159 lira









İŞLEVSEL VE MODA

Hem işlevsel hem de son moda bir şapka arayanlara, Zara’dan çift taraflı olarak da kullanılabilecek bu balıkçı şapkasını öneriyoruz.

200 lira









GÖZLERİNİZİ KORUYUN

Özellikle yazın yapılan yürüyüşlerde UV ışınlarına karşı güneş gözlüğü şart... Üniseks tasarlanan bu modeli Decathlon mağazalarında bulabilirsiniz. 120 lira









YAZ YAĞMURU YAĞABİLİR

Yaz kış fark etmez; özellikle doğa yürüyüşleri yapıyorsanız, yağmura karşı da etkili olacak bir rüzgârlık taşıyarak her daim tedbirli olabilirsiniz. H&M’den seçtik. 179 lira



RAHAT ETTİRSİN

Şık ve vücudunuza tam oturan bir spor sutyeni hem rahat etmenizi hem de kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Koton’dan...

50 lira









CÜZDAN VE TELEFON İÇİN

“Sadece cüzdanımı ve telefonumu alıp kısa bir yürüyüşe çıkayım” diyorsanız, Munibumbag’in üniseks çantaları sizin için ideal. Markanın internet sitesinden farklı renklerine de ulaşabilirsiniz. 220 lira



HAFİF BİR ÇANTA

Uzun doğa yürüyüşleri için tüm ihtiyaçlarınızı içine atabileceğiniz hafif bir sırt çantası taşımak gerekli. Rengiyle cezbeden bu model Nike’tan. 259 lira



YILIN RENGİ MERCAN

Terledikçe vücut ısısının dengede kalmasını sağlayan özel teknolojili bu modeli Puma’dan seçtik. Klasik renkler yerine, yılın rengi olan mercanı yürüyüş stillerinize ekleyebilirsiniz. Erkekler için... 175.44 lira









KATMANLI ŞORTLAR

Yaz sıcaklarında tayt yerine, şort da çokça tercih ediliyor. Oysho’dan seçtiğimiz bu model, ekstra iç katmanı sayesinde oldukça konforlu hissetmenizi sağlayacak. 200 lira



HER SEZON GİYİLİR

Klasik, rahat ve zamansız... Reebok’tan seçtiğimiz bu şort, özellikle yaz ayları için ideal. Doğa yürüyüşlerinde pantolon tercih etmenizde fayda var. 129 lira









TAYTSIZ OLMAZ

Uzun yürüyüşlerin en rahat parçaları taytlar... Alırken kumaşına göz atmakta ve hem terletmeyecek hem hava alacak bir seçim yapmakta fayda var. Rengi ve deseniyle farklılaşan bu model Adidas’tan. 244 lira