MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYunanistan'ın Seyşel adaları: Lichadonisia
GeriSeyahat Yunanistan'ın Seyşel adaları: Lichadonisia
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yunanistan'ın Seyşel adaları: Lichadonisia
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Seyşel adaları: Lichadonisia

"Yunanistan'ın Seyşel Adaları" olarak tanımlanan Lichadonisia, ülkenin kuzeydoğusundaki Evia adasının kuzeyinde yer alıyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu büyüleyici ve doğası bozulmamış takımadalara ulaşım, küçük bir kasaba olan Kamena Vourla'dan teknelerle sağlanıyor. Tümü tamamen ıssız olan adaların, M.Ö 426 yılında bir volkanik patlamanın tetiklediği deprem sonrası oluştuğu öngörülüyor. Adaların oluşumuna ilişkin bir de ilginç efsane de mevcut.

Yunanistanın Seyşel adaları: Lichadonisia


Bu efsaneye göre; Herkül'ün karısı Dienera, kocasının kendisini hizmetçileri Lihas ile aldattığını düşünür ve intikam almak için, hizmetçiyle Herkül'e bir zehirli pelerin gönderir. Herkül pelerini giyer giymez dayanılmaz bir acı vücudunu kaplayınca pelerinle birlikte hizmetçisini de denize atar.

Yunanistanın Seyşel adaları: Lichadonisia



Tanrı Poseidon da Lihas'ın parçalarını adalara dönüştürür. Takımadaların en büyüğü Mangolia, dikdörtgen bir şekile ve doğal liman görevi gören bir koya sahip. Diğer adalar ise, Megali Strongili, Mikri Strongili, Voria ve Limani. Manoli adasının batı kısmında bulunan yaklaşık 6 metre derinlikteki batık gemi, dalış tutkunlarını da bölgeye çekiyor. 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle