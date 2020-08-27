Yunanistan'ın Seyşel adaları: Lichadonisia

Bu büyüleyici ve doğası bozulmamış takımadalara ulaşım, küçük bir kasaba olan Kamena Vourla'dan teknelerle sağlanıyor. Tümü tamamen ıssız olan adaların, M.Ö 426 yılında bir volkanik patlamanın tetiklediği deprem sonrası oluştuğu öngörülüyor. Adaların oluşumuna ilişkin bir de ilginç efsane de mevcut.







Bu efsaneye göre; Herkül'ün karısı Dienera, kocasının kendisini hizmetçileri Lihas ile aldattığını düşünür ve intikam almak için, hizmetçiyle Herkül'e bir zehirli pelerin gönderir. Herkül pelerini giyer giymez dayanılmaz bir acı vücudunu kaplayınca pelerinle birlikte hizmetçisini de denize atar.









Tanrı Poseidon da Lihas'ın parçalarını adalara dönüştürür. Takımadaların en büyüğü Mangolia, dikdörtgen bir şekile ve doğal liman görevi gören bir koya sahip. Diğer adalar ise, Megali Strongili, Mikri Strongili, Voria ve Limani. Manoli adasının batı kısmında bulunan yaklaşık 6 metre derinlikteki batık gemi, dalış tutkunlarını da bölgeye çekiyor.