Yüksekova'da dağda kar, ovada sarı çiçekler

Yöresel kıyafetlerle sarı çiçeklerin arasında gezen gelinlik tasarımcı Sera Güder, "Cilo Dağları'nın erimeyen karı, ovanın sarı çiçekleri muazzam bir görüntü oluşturuyor. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün de yöresel kıyafetlerimi giydim ve ovada geziyorum. Meditasyon yaparken fotoğrafçı arkadaşlar da resimlerimi çekti.







Manzarayı ve doğayı ölümsüzleştirmek için üstümde bulunan kıyafetler, bizim kültürümüzü yansıtıyor. Yıllar önce giyilen ve takılan köfi dediğimiz sorani kıras-fistan dediğimiz kıyafetler bugün bu kıyafetlerle havanın ve baharın keyfini çıkarmak istedim. Herkesin bilmesi ve farkında olması gereken bir doğaya sahibiz. Aynı anda dört mevsimi yaşıyoruz ve iyi hissetiren manzara huzur veriyor."dedi







Fotoğrafçı İmad Taş da Yüksekova'nın kendilerine istedikleri manzarayı sunduğunu söyledi. Taş, "Ova, beklediğimiz, özlemini duyduğumuz manzaraya sahip. Bizleri kırmayarak yöresel kıyafetleriyle objektiflerimize poz veren Yüksekovalı gelinlik tasarımcısı Sera Güder’a da teşekkür ediyoruz " diye konuştu.







