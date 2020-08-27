Yozgat'ta su değirmeni geleneği yaşatılıyor

Çekerek ırmağı kenarına su değirmeni inşa ettirmek üzere başlatılan çalışmalar tamamlandı. Değirmen, deneme amaçlı çalıştırılıp, ilk kez buğday öğütülüp, un yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Ata Tohumundan ve Yerel Buğdaydan organik Tam Buğday Unu üretimi yapılarak, turizm haritasına konumlandıracakları su değirmenin nostaljik yapısına sağdık kalındığını söyledi. Değirmende bölgede üretimi yapılıp, teşvik edilecek yerli buğday türlerinden organik un üreteceklerini kaydedin Başkan Çakır, çalışmaların tamam olduğunu, ancak belirli bir süre deneme çalışması yapılacağını kaydetti. İlçeye bağlı Karahacılı köyünde yaklaşık 100 yıl önce kurulan su değirmeni, gelişen teknolojiye inat dönmeye devam ediyor.









Su değirmeni ile birlikte değirmen binası içerisinde tesis edilen tandır ocağında hazırlanan ‘külbastı’ adı verilen çörek ve simit ilgi çekmeye devam ediyor. Değirmene bir kilometre uzaklıktan gelen su, kanal vasıtasıyla değirmeninin çarkını döndürüyor. Bölgenin tek su değirmenini 71yaşındaki Abdullah Uzun işletiliyor. Değirmene un öğüttürmeye gelen kişilerin doğal undan yapılan çöreğe de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Abdullah Uzun, ''Çevre köylerden gelenler değirmende öğüttükleri unla burada bulunan tandırda çörek pişirmeden de gitmiyor. Su ve yel değirmeni ile öğütülen buğdayın daha sağlıklı olduğunu doktorlar söylüyor.









Televizyonlardan yapılan uyarılar da bizim işimizin artırılmasını sağlıyor. Buraya turistik amaçlı gelenler de oluyor. Onlara değirmen içerisinde kurduğumuz tandır ocakta öğüttüğümüz undan yaptığımız çörek ve simit ile çay ikramında bulunuyoruz’’ ifadesini kullanıyor.