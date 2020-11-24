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Yozgat’ta sonbahar güzelliği... Eşsiz görüntüler oluştu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Yozgat’ta sonbahar güzelliği... Eşsiz görüntüler oluştu

İç Anadolu Bölgesinin tek blok ve en geniş ormanlarından olan coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında, sonbaharın gelmesiyle eşsiz görüntüler oluştu.

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İlçede sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. Akdağmadeni ormanlarında sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu.

Yozgat’ta sonbahar güzelliği... Eşsiz görüntüler oluştu


Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Akdağmadeni ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Oluşan doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.

Yozgat’ta sonbahar güzelliği... Eşsiz görüntüler oluştu


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