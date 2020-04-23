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Yeşilçam tarihine yolculuk: Adana Sinema Müzesi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Yeşilçam tarihine yolculuk: Adana Sinema Müzesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Sinema Müzesi, ziyaretçilerini Yeşilçam tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Şu sıralar salgın nedeniyle gezilmese de korona sonrası dönemde mutlaka listenize ekleyin...

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Eski bir Adana evinin müzeye dönüştürülmesi sonucu 23 Eylül 2011 tarihinde açılan müze, yıllardır 'Altın Koza' gibi önemli bir film festivaline ev sahipliği yapan ilin sinema sanatına gösterdiği saygının da bir sembolü. Müzenin zemin katı film afişleri için ayrılmış. Buraki posterlerde en az bir isim (yönetmen, oyuncu, senarist vb.) Adana'nın Türk Sinemasına kazandırdığı isimlere ait.

Yeşilçam tarihine yolculuk: Adana Sinema Müzesi


Birinci katta, Yılmaz Güney'in fotoğraflarını, film afişlerini ve eşyalarını gösteren bir oda bulunmakta. Müzede ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri yer alıyor. Adana'dan sinema ile ilgili diğer tanınmış kişilerin sergilendiği fotoğraflar ve eserler ise yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu gibi ünlü isimlere ait. Bir de kütüphane bulunduğu müzede, film izleyebilmek de mümkün. Müze ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Yeşilçam tarihine yolculuk: Adana Sinema Müzesi


 

 

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