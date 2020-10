Yedigöller'in bakımsız durumu tepki çekti

Buca ilçesinde yaşayan vatandaşların yanı sıra farklı ilçelerden ziyaretçilerin de gözdesi konumundaki Yedigöller, büyük oranda yıprandı. İçerisinde 7 ayrı gölet bulunan ve 3,5 milyon lira harcanarak, Buca'ya kazandırılan Yedigöller, içler acısı bir hal aldı.



Göletler temizlenmediği için oluşan görüntü kirliliğinin yanı sıra çevreye yayılan kötü koku ve sinekler nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yedigöller'in gözlerinin önünde bu hale gelmesinin çok üzücü olduğunu söyleyen vatandaşlar, eskiden spor yaptıkları, aileleri ile birlikte vakit geçirdikleri alandan artık geçmeye bile korktuklarını dile getirerek, "Biz burada vakit geçirmeyi çok severdik. Ancak yıllardır tesis bu halde. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Göllerin içindeki sular adeta mikrop yuvası. Bu tesisin geldiği durumdan çok rahatsızız" dedi.









ALKOL VE MADDE BAĞIMLILARININ MEKANI OLDU



Bakımsızlığı nedeniyle adeta viraneye dönen Yedigöller'de, hiçbir güvenlik önleminin alınmaması da dikkat çekti. Yıllar önce şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçarak yeşil alanda ailelerin vakit geçirmek için tercih ettiği alan, şimdilerde alkol ve madde kullanan kişilerin mekanı haline geldi. Dev yeşil alan olarak bilinen tesiste ağaçlar da kurudu. Tuvaletler ise kullanılmayacak bir hal aldı. İzkent ile Evka 1 semtleri arasında geçiş noktasında bulunan ve konumu nedeniyle çok sayıda vatandaşın kullandığı köprüde tahtaların kırılması ve geçerken yerinden oynaması tedirgin etti. Tesis içerisinde yer alan kitap kafenin ise kapısına kilit vuruldu. Etkinliklerin yapıldığı alanlar çöplüğe döndü.



'YÜRÜYÜŞ YAPARKEN TEDİRGİN OLUYORUZ'



Mahallede oturan vatandaşlardan Neriman Yıldırım ise Yedigöller'in durumuna çok üzüldüğünü belirterek vakit geçirmek, yürüyüş yapmak için geldiği tesisten artık geçerken bile korktuğunu ifade etti. Yıldırım, "Yedigöller'in özellikle son dönemdeki halinden hiç memnun değiliz. Burası yürüyüş alanımızdı. Çevredeki ilçelerden de vatandaşların gelerek, piknik yaptığı bir alandı. Çocuk parklarımız ve spor aletleri vardı ama şimdi çocuk parkı da yok, spor aletleri de yok. Akşam saatlerinde de içki içenlerin mekanı haline geldi. Her köşe başında içki içenleri görmek mümkün. Akşamları geçerken, sabahları yürüyüş yaparken çok tedirginim" ifadelerini kullandı.









'KÖPRÜDEN GEÇMEK ÇOK TEHLİKELİ'



İki semt arasında geçişişi sağlayan köprünün adeta ölüme davetiye çıkardığını söyleyen Yıldırım, bir an önce alanın eski günlerine dönmesi gerektiğini ifade ederek, "Köprüden çok rahatsızız. Okula giden çocukların ve pazara gidenlerin geçiş yolu ama tahtaları sağlam değil. Çok tehlikeli. Burada çok fazla ağaç vardı ve ne yazık ki neredeyse hepsi kurudu. Yıllardır bakımsız burası, uzun zamandır böyle. Eskiden güvenlik görevlileri vardı. Çöp atanları uyarırlardı, hiçbir sıkıntı olmazdı. Sabahları ekipler geldi. Temizlik düzenli olarak yapılıyordu. Biz buranın eski haline dönmesini istiyoruz. Eskisi gibi suların aktığı, ailemizle birlikte güvenle yürüyebilmeyi istiyoruz. Burada mangal yapılmasını, buraya zarar verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.