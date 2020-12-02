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Yedigöller sonbaharda bir başka güzel
Seyahat
Fotoğraf: DepoPhotos
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Yedigöller sonbaharda bir başka güzel

Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinste bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi aktivitelerin yapıldığı Yedigöller, sonbahar mevsimiyle ayrı bir güzelliğiyle bürünüyor.

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Sonbaharın rengini kuşanan tabiat harikası bu bölge; kahve kızıl, sarı ve kırmızı yapraklı ağaçları ile yeşilliğini kaybetmeyen çamların oluşturduğu büyüleyici renk senfonisi atmosferini yaşamak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yedigöller sonbaharda bir başka güzel



1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılından bu yana milli park olarak korumaya altında bulunuyor. Havza, kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl yer alıyor. Bu göller, aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerinde. Ortalama 780 m. yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü, en derin noktası 15 metre olan Büyükgöl.

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