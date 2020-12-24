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Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı

Bolu’nun önemli turizm merkezi olan Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle beton bariyerle kapatıldı.

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Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Milli Parkı yolu tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için araç geçişine kapatıldı.

Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı



Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından milli park yolunun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirerek tatilcilerin ilerlemesini engelledi. Sürücüler, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarıldı. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller yolu üzerindeki çam ağaçları havadan görüntülendi.

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