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Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor

Isparta'da, her mevsim ayrı güzel olan ve ziyaret edilen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü ve doğası ile ilgi çekiyor.

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Sütçüler ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 hektarlık alana sahip Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. Yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunması nedeniyle 'Yazılı Kanyon' adıyla bilinen doğa harikası alan, derinliği 100 ile 400 metreden oluşan kanyonuyla ilgi görüyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor


Çandır köyü sınırlarında kalan ve 1989 yılında 'tabiat parkı' olarak tescil edilen Yazılı Kanyon, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı, doğal güzelliği ile turistlerin sürekli ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor


Tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi öneme sahip Yazılı Kanyon'dan tarihi 'Kral Yolu' da geçiyor. Aziz Paul'un, Perge'den Pisidia Antiokheia'ya giderken bu yoldan geçtiği belirtiliyor. Girişinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği kafe de bulunan park alanı içinde halkın dinlenmesine uygun kamp alanı yer alıyor. 


Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle büyülüyor

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