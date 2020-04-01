MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri'Yanık Ülke' ilkbaharla renklendi
GeriSeyahat 'Yanık Ülke' ilkbaharla renklendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

'Yanık Ülke' ilkbaharla renklendi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

'Yanık Ülke' ilkbaharla renklendi

UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda binlerce yıl önce patlayan volkanların sönmüş lav kalıntıları, ilkbaharın canlı renkleriyle eşsiz manzaralara sahne oldu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Manisa'da binlerce yıl önce patlayan volkanların sönmüş lav kalıntılarıyla ilginç coğrafi oluşumları bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı, ilkbaharla birlikte siyahın canlı renklerle buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde bölgedeki sönmüş lav kalıntıları nedeniyle "Yanık Ülke" olarak tanımladığı jeoparkta, binlerce yıl öncesi lav akıntıları sonucu oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, yemyeşil kırlar, ağaç ve bitkilerin açtığı çiçeklerle birleşti.

Yanık Ülke ilkbaharla renklendi


UNESCO tarafından 2013 yılında tescillenen ve Global Jeopark Ağı'na dahil edilen bölgenin çevresinde uzanan verimli tarım arazilerinde yaz sezonu hazırlıkları da başladı. Bölgede çok sayıdaki badem ve kiraz ağacının çiçeklendiği bu dönemde, küçükbaş hayvanlar da yeşeren otlaklara salınıyor. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan koniler ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, doğaseverler ve yürüyüş sporcularının tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Yanık Ülke ilkbaharla renklendi


 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle