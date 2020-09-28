Yabancı turist için geliştirilen uygulama turizme katkı sunacak

Pandeminin etkilerinin en fazla hisseden sektörlerin başında turizm geliyor. Dünyadaki turizm rakamları geçen yıllara göre büyük oranlarda azalış gösterirken, dijital tatil uygulamaları ile ülkeye gelen ve gelecek turistlerin turizm işletmelerine, turistik bölgelere ve ekonomiye daha fazla katkı sunması hedefleniyor. Bu amaçla hayata geçirilen dijital uygulamalardan olan Tourist Cell Turkey, bir turistin Türkiye’deki tatili boyunca tüm ihtiyaçlarını kolayca çözmeyi amaçlıyor. Tourist Cell Turkey CEO’su Halil Canbolat, uygulama hakkında bilgiler verdi.



Uygulama ile yerel hat sahibi oluyorlar



Uygulamanın yerel hat sahibi yaptığını belirten Halil Canbolat, “Uygulamamızın diğer tatil uygulamalarından en önemli farkı turistleri yerel hat sahibi yapması. Bu sayede turistler çok uygun fiyatlarla internet ve telefon hizmeti alırken, ülkemiz GSM operatörleri de tüm dünya vatandaşlarına yeni hat satışı yapmış oluyorlar. Turistler Türkiye’ye gelmeden önce markanın internet sitesinden ve uygulamasından kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye’deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar. Turistler, uygulamaya kayıt olmalarının ardından anında 2 GB hediye internete kavuşurken, en uygun fiyat garantisiyle 25 euroluk pakette 25GB 750 dk ve 250 SMS kullanma hakkına sahip oluyor’’ dedi.



Canbolat, uygulama marketlerinden indirilebilen uygulama ile turistlerin internet ve iletişim ihtiyaçlarının yanı sıra tur hizmeti, araç, ev, yat kiralama ve güvenli alışveriş gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecekleri tüm hizmetlere de kolayca ulaşabileceklerine dikkat çekti.



Bu tip uygulamaların Türkiye’ye gelen turistlerin iletişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarına çözüm sunduğunu ve pandemi dolayısıyla zor zamanlar geçiren turizm işletmelerinin turistlerle buluşmasını sağladığını belirten Canbolat, “Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerini dolaşan turlara güvenli ve en ucuz fiyatlarla ulaşılmasını sağlayan uygulamamız; araç, ev, yat, e-bisiklet, motosiklet, VIP araçlar gibi tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm taşıt kiralama işlemlerinin de ucuz, sorunsuz ve tek tuşla yapılmasına olanak sunuyor. Uygulama, döviz alma ve satma işlemlerinin konaklanan otelde döviz bürosu temsilcisiyle gerçekleştirilmesini de turist için en güvenli şekilde sağlıyor. Uygulama ayrıca mevcut indirimlerden faydalanma, çekiliş kazanma, en yakın harita, acil numaralar, ülke ve şehir tanıtımları gibi faydalı bilgileri de kullanıcısıyla buluşturuyor’’ şeklinde konuştu.



"Seyahat acenteleri de gelir sağlayacak"



Canbolat sözlerini şöyle tamamladı: “Tatil yapmanın tüm dünyadan insanlar için ne kadar değerli ve özel olduğunun bilincindeyiz. Tatilde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve hizmetleri en ucuz fiyat ve güven garantisiyle Türkiye'ye gelen turistlerle buluşturarak, işletmelere ve ekonomiye de katkı sunuyoruz. Turistler Türkiye’ye gelmeden önce internet sitemiz ve uygulamamızdan kayıt oluşturup sim kartlarını kalacakları noktaya yönlendirebiliyor, otellerinden teslim alabiliyor. Ayrıca turistler havaalanlarında, gümrük gemilerinde, ülkesindeki ve Türkiye’deki seyahat acentelerinde, anlaşmalı iş yerlerinde ve turistik noktalar üzerinden de sim kartlarına kolayca ulaşabiliyorlar’’.