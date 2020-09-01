Üç büyük şehrin en güzel mesire alanları  

Ankara’nın yeni popüler adresi

ÇAMLIDERE ALUÇ DAĞI TABIAT PARKI

Ankaralıların son yıllarda ailecek vakit geçirdiği yeni adreslerden… Şehir merkezine 95 km. uzaklıkta. Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı parkta Güzel bir hafta sonu geçirmeniz garanti. Zengin bitki örtüsü ve muhteşem manzarasıla ön plana çıkıyor.









Hem deniz hem de piknik keyfi

ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI

İstanbul’da Karadeniz kıyısında uzun ve hayli geniş, beyaz bir kumsalı barındırıyor. Yeşili ve maviyi birleştiren Çilingoz, doğanın zenginliğini keşfetmek için bulunmaz bir yer. Piknik masaları bulunan alanda güzel bir hafta sonu keyfi yapabilirsiniz. Eğer pikniğin yanında balık tutmaya meraklıysanız, burası tam size göre.









11 mesire yeri var

BELGRAD ORMANI

İstanbul’un kuzeyinde, Sarıyer-Bahçeköy sınırları içinde bulunuyor. Karadeniz kıyılarına 4.2 km. uzaklıkta. Yüzölçümü oldukça büyük olan ormanda ağırlıklı olarak meşe, gürgen, kayın ve kestane ağaçları var. Ormanın içinde 71 kuş ile 18 memeli hayvan türü yaşıyor. Piknik yapmak isteyenler için 11 mesire yeri bulunuyor. Bunlar; Ayvad Bendi, Bentler, Binbaşı Çeşmesi, Falih Rıfkı Atay, Fatih Çeşmesi, Irmak, Kirazlıbent, Kömürcübent, Kurt Kemeri, Mehmet Akif Ersoy ve Neşet Suyu.









Manzarası harika

MİHRABAD KORUSU

İstanbul'da Kanlıca’nın hemen üstünde bulunan bir tabiat harikası. İstanbul Boğazı’na hakim bir tepe üzerine kurulu. Fıstık çamları, erguvan, çınar, servi başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türünü barındıryor. 200 dönüm üzerine yayılan mesire yeri, oturma alanları, büfesi, koşu parkuru, çocuk parkı ve diğer birimleriyle hizmet veriyor.

Ege’nin en büyüğü

SASALI PİKNİK ALANI



İzmir merkeze 28, Çiğli’ye 10, Kuş Cenneti’ne 2 km. uzaklıkta. Sasalı Piknik Alanı, Kültürpark’ın altı katı büyüklüğünde, yani 1800 dönüm üzerine kurulu. İçinde yaklaşık 150 bin okaliptüs, çam, söğüt ağacı var. Kent merkezinden kalkan belediye otobüsleriyle gidebilirsiniz. 500 tane piknik masası, mangal yerleri, basketbol, voleybol sahaları, yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları ile tuvalet ve çeşmeler yer alıyor.









Balık da tutabilirsiniz

MOGAN PARK ALANI



Ankara’ya 25 km uzaklıktaki Gölbaşı’nda yer alan Mogan Park Alanı, piknikçilerin vazgeçilmezi. Mogan Gölü kıyısında yapılan çevre düzenlemesiyle oluşturulan parkta, kendin pişir kendin ye yapabileceğiniz özel mangal yerleri var. Yemek sonrası gölün etrafında yürüyüş yapabilir, balık tutabilirsiniz. Çocuklar için oyun alanları da bulunuyor. Araştırmacılar ve meraklıları için kuş gözlem evi, tenis, basketbol ve futbol sahaları var.