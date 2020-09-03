Tuz Gölü'ndeki misafir flamingoların göçü başladı

Türkiye'de "allı turna" adıyla bilinen flamingolar, Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyinde, 4 ay önce yumurtalarını kırarak, hayata "merhaba" dedi.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme tüylere bürünen flamingo yavruları, yaklaşık 30 gün sonra Tuz Gölü ile tanıştı. Yavrular, ebeveynlerinden uçma derslerini de aldıktan sonra göç için hazır hale geldi. Bembeyaz gölün üzerinde renk cümbüşü oluşturan genç flamingolar, son uçuş idmanlarını yaptıktan sonra sıcak ülkelere göç etmeye başladı.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingoların Aksaray'ın sembol hayvanlarından olduğunu söyledi.

Flamingoların dünyadaki en büyük kuluçka alanının Aksaray'da yer alan Tuz Gölü olduğunu belirten Darılmaz, şöyle konuştu:

"Her yıl havaların ısınmasıyla farklı ülkelerden ve ülke içerisinden flamingolar hem beslenmek hem de kuluçkaya yatmak için buraya gelir. Tuz Gölü kuşlar için çok korunaklı bir alan ve besin kaynakları burada bolca bulunuyor. Mart gibi yumurtladıktan sonra 30 gün kuluçka süresi oluyor. Yumurtadan çıkan yavrular 75-90 gün arasında uçmayı öğrendikten sonra sonbahar aylarıyla birlikte İtalya, İspanya, Fransa ve Kuzey Afrika gibi farklı ülkelere yayılarak göç ediyor."

Bu yıl yavru sayısı 30 binlere yaklaştı

Darılmaz, bu yıl tüm dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sürecinden flamingoların yaşamının pozitif etkilendiğini ifade etti.

Her yıl yaklaşık 20 bin civarında yavrunun çıktığını, bu yıl rakamın 30 binlere yaklaştığını anlatan Darılmaz, şunları kaydetti:

"Uçma eğitimini tamamlayan yavru kuşlarımız sıcak ülkelere göç etmeye başladı. Bu yıl hem iklim şartları çok iyiydi hem de insan hareketliliği azdı. Bu yüzden Tuz Gölü'ne çok flamingo geldi. Tuz Gölü'nde besin de sınırlı durumda. 100 bin yavru burada beslenemiyor. Beslenebilecek besin kaynağı bu kadar. Yazın da havaların ısınmasıyla, buharlaşmanın etkisiyle su içerilere doğru çekiliyor. Beslenemeyen yavrular da ölüyor. Bu yılki yavru ölümlerin sebebi de buydu. Bu ölümler doğal sayılabilecek boyuttaydı."

Çok heyecan verici bir an

Göçü takip etmek için gelen vatandaşlardan Yakup Aydın ise flamingolar için Tuz Gölü'nün çok önemli olduğunu söyledi.

Flamingoları göç zamanında izlemenin keyif verdiğini anlatan Aydın, "Uzun bir yol katettik ve sonunda flamingoları bulduk. Çok heyecan verici bir an. Flamingoları izlemek çok güzel bir his. Tuz Gölü'nde yürümesi de ayrı bir zevk. Herkesin mutlaka buraya gelmesi gerek. Bu anın tadı bambaşka." diye konuştu.