Türkiye'yi tanıtacak yabancı rehberlere 'uzman sertifikası' verilecek

Türk turizminin markalaşması yolunda önemli projelere imza atan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin iyi anlatılması amacıyla yabancı rehberlere yönelik eğitim çalışması başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Go Turkey"nin yeni versiyonlarıyla hedef bazlı tanıtımlara ağırlık verdiklerini söyledi. Yaşayan, canlı, güncel, merak edilen ve tüketiciye dokunan bir marka algısı oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Güler, ajansın önemli projelerinden birinin de yabancı rehberlere yönelik "Türkiye uzmanları" adı altında eğitim çalışması olduğunu dile getirdi. Yabancı rehberlere yönelik "Türkiye uzman sertifikası" tanıtım stratejisi kapsamında eğitim seti hazırladıklarına değinen Güler, şunları kaydetti:

"İlk pilot çalışmayı Hindistan'da yaptık. Eğitim setinin büyük bir kısmı standart, yaklaşık yüzde 30'luk kısmı ise ülkeye özelleştirilmiş şekilde. Hindistan'da düğün turizmi daha önemli, yemeklerdeki damak tatları, kültürel anlamda gidecekleri noktalar farklı. Bu nedenle bu programı başlattık. 500'den fazla kişi şu anda eğitim aldı, on-line eğitimler tamamlandıktan sonra kendilerine sertifika verilecek. Türkiye'nin tanıtımı ve orada doğru anlatılması açısından proje çok önemli."

Tanıtımda anlatım dilinin çok basit, sade ve herkesin anlayacağı şekilde olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Güler, tüm illeri kapsayan tanıtım şablonları oluşturulduğunu ifade etti.

"Gelişmekte olan pazarlara yöneliyoruz"



Güler, projeyi diğer ülkelerde de hızlı şekilde uygulamaya başlayacaklarını bildirdi. Özellikle hedef pazarlardaki tüm ülkelere ulaşmak istediklerini vurgulayan Güler, "Hindistan, Uzak Doğu, Avrupa, Rusya gibi pazarlarda kendimizi tekrardan yeni şeklimizle anlatmak istiyoruz çünkü değişen bir Türkiye var, bunu her yönüyle anlatmakta fayda görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin konum itibarıyla her noktadan yolcunun geldiği, transfer olarak kullanılan bir ülke konumunda olduğunu anlatan Güler, bu potansiyelin de en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ana pazarların dışında diğer pazarlara da yönelmek gerektiğini vurgulayan Güler, "Hindistan, Uzak Doğu, Çin, Japonya, Endonezya, Brezilya, Arjantin, Amerika, Kanada, bunlar büyümeye açık ve çok büyük potansiyeli olan pazarlar. Sadece tek bir pazara bağlı kalmak istemiyoruz. Bir pazarda problem olduğunda denge her zaman kurulabilsin istiyoruz." diye konuştu. Güler, ajansın önemli çalışmalarla Türk turizmi açısından markalaşma operasyonunu gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.