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Türkiye'nin yeşil cenneti en sakin günlerini yaşıyor
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin yeşil cenneti en sakin günlerini yaşıyor

Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanına sahip ilçesi Şavşat'ın 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Yalnız şu sıralar salgından dolayı en sakin günlerini yaşıyor.

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Kamp ve karavan turizmi için de Artvin'in en uygun yerlerden Karagöl, yamaç araziden kopan heyelan kitlesinin vadi önünü kapaması sonucu çanakta biriken suların birikmesiyle oluşmuş. Yüzey alanı 5 hektar ve en derin noktası 33 metre olan gölün suyu hafif alkali. Göl kenarında özel sektör tarafından işletilen 20 kişilik konaklama tesisi de bulunuyor.

Türkiyenin yeşil cenneti en sakin günlerini yaşıyor


Karagöl, ortalama 2 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle yolların kapanabildiği kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde gezilebiliyor. İlkbaharda tabiatın uyanışı, sonbaharda ise sararan ve kızaran yapraklarıyla rengarenk olan Karagöl, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.

Türkiyenin yeşil cenneti en sakin günlerini yaşıyor


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