Türkiye'nin yeşil cenneti en sakin günlerini yaşıyor

Kamp ve karavan turizmi için de Artvin'in en uygun yerlerden Karagöl, yamaç araziden kopan heyelan kitlesinin vadi önünü kapaması sonucu çanakta biriken suların birikmesiyle oluşmuş. Yüzey alanı 5 hektar ve en derin noktası 33 metre olan gölün suyu hafif alkali. Göl kenarında özel sektör tarafından işletilen 20 kişilik konaklama tesisi de bulunuyor.







Karagöl, ortalama 2 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle yolların kapanabildiği kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde gezilebiliyor. İlkbaharda tabiatın uyanışı, sonbaharda ise sararan ve kızaran yapraklarıyla rengarenk olan Karagöl, ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor.







