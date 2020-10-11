Türkiye’nin mavi durakları… Birbirinden güzel 10 marina
Yatların, teknelerin bazen dinlenmek, bazen ihtiyaçlarını karşılamak için bağlandıkları marinalar sadece teknelere değil, içindeki restoranlar, butikler ve eğlence merkezleriyle dışarıdan gelen ziyaretçilere de hizmet veriyor. İster tekneci olun ister ‘sade turist’ jürimizin seçtiği 10 marina uğradığınıza değecek; kimi SPA’sıyla kimi etkinlik alanıyla dünya çapında en iyiler arasında…
JÜRİ
Ali Boratav / Mavi yolculuk rehberi kitabı yazarı
Arzu Özer / Yelkenci, gezgin
Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet seyahat gezgini
Erdem Dündar / Yelkenci
Gani Müjde / Yazar
Melih Uslu / Seyahat yazarı
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Sermet Severöz / Lüks seyahat yazarı
Zafer Türkmen / Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı
1- En güzel koylara komşu
D-Marin Göcek, Fethiye
Güney Ege kıyılarındaki mavi yolculuğun merkezlerinden biri olan marina, Dalaman Havalimanı’na otomobille yarım saat uzaklıkta. Göcek Marina’yı cazip kılan özelliklerinden belki de en önemlisi, hemen yakınındaki doğa harikası yüzlerce koy ve irili ufaklı adalar. 70 metreye kadar süper yatları ağırlayabilen D-Marin Göcek’in bağlama kapasitesi 380 tekne. Mavi bayraklı plaj, D-Resort Göcek Oteli ve Q Lounge restoran, alışveriş noktaları, SPA ve fitness mekânları, marinanın sunduğu olanaklardan bazıları. Burası Saffet Emre Tonguç’la birlikte jürimizin önemli bir bölümünün de liste başı.
2- Konumu harika
Marmaris Netsel Marina, Muğla
Ali Boratav ve Melih Uslu’ya göre burası Türkiye’nin en güzel marinası. Çevresi kahveciler, restoranlar, butik dükkânlarla dolu. İçinde dalış ve yüzme malzemelerinin satıldığı mağaza var. Aynı zamanda tenis kortu, yat ve yelken kulübü, eczane, hastane, sinema, otel, futbol sahası, kapalı spor salonu gibi olanaklara sahip. Marinadaki deniz kapasitesi 700, kara kapasitesi 130.
3- Gece hayatının da merkezi
Yalıkavak Marina, Bodrum
The British Yacht Harbour Association’ın (TYHA) Dünyanın En İyi Süperyat Marinası ödüllü Yalıkavak Marina, Bodrum’un en çok ziyaret edilen noktalarından. İçinde plaj, butik otel, SPA ve spor merkezinin yanı sıra 100’den fazla mağaza, gurme restoranlar, bar, kafe ve gece kulübü var. 140 metreye kadar süperyatlara hizmet veriyor ve 620 kapasiteli.
4- Mavi bayraklı, çevre dostu
Kaş Setur Marina, Antalya
2011’de faaliyete başladı. Kaş ve Kekova civarındaki koylara yakınlığıyla öne çıkıyor. Mavi bayraklı ve çevre dostu… 472 tekneye suda, 160 tekneye de karada hizmet veren marina geniş teknik imkânlara sahip. Erdem Dündar “Yüzme havuzu, plajı, tenis kortu ve sosyal tesisleriyle Akdeniz’in en modern marinalarından biri” diyor.
5- Kendisi de çevresi de güzel
Teos Marina Sığacık, İzmir
Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta tarihi kale ve Teos Antik Kenti’nin hemen yanı başında. Denizde 480, karada 80 tekne kapasitesine sahip. Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi turistik merkezlere bir saat uzaklıkta... Zafer Türkmen’in önerisi: “Ulaşımı kolay ve yelken yapmaya uygun bir bölgede, geceleme yapılacak çok fazla koy var.”
6- Şehrin göbeğinde
Kalamış Setur Marina, İstanbul
İstanbul’un en gözde marinası… Nedeni hiç şüphesiz şehrin göbeğinde olması. Sermet Severöz “Prens Adaları ve Boğaz’a yakınlığı, çekek ve bakım-onarım alanlarının yüksek kapasitesi Kalamış Marina’yı cazip hale getiriyor” diyor. 1.500 tekne kapasitesine sahip.
7- Eski bir liman kenti
Çeşme Marina, İzmir
Ege’nin en gözde yat limanlarından. Nurgül Büyükkalay “Yat kulübü, şık restoran ve kafeleriyle sadece yatçıların değil, Çeşme’ye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor” diyor. Denizde 400, karada 100 yat kapasitesiyle hizmet veriyor.
8- Çam ve deniz kokusu
Martı Marina, Marmaris
Orhaniye’de, büyüleyici koylara oldukça yakın. Dört mevsim açık. Yacht Club Bar ile Akdeniz ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan Mistral Restaurant gibi gurme restoranlar var. Tesis kapasitesi, denizde 380, karada 100 tekne.
9- Yaz - kış hizmet
Setur Finike Marina, Antalya
50 metreye kadar 320 tekneye hizmet veriyor. En büyük avantajı, uzun süren yaz sezonu. Yaz ve kış dönemlerinde yatçıların vazgeçilmez noktalarından biri olan marinanın olduğu bölgenin çevresi doğal ve tarihi hazinelerle dolu.
10- Eşsiz plajlar
Port Alaçatı Marina, İzmir
En gözde rotalardan Alaçatı’ya birkaç kilometre uzaklıkta, muhteşem koylar ve plajlarla çevrili. Marina, denizde 250,
karada 80 tekne kapasitesine sahip. Port Alaçatı, plajı, yat kulübü ve popüler eğlence mekânlarıyla ilgi çekiyor.
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