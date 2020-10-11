Türkiye’nin mavi durakları… Birbirinden güzel 10 marina

JÜRİ

Ali Boratav / Mavi yolculuk rehberi kitabı yazarı

Arzu Özer / Yelkenci, gezgin

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet seyahat gezgini

Erdem Dündar / Yelkenci

Gani Müjde / Yazar

Melih Uslu / Seyahat yazarı

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Sermet Severöz / Lüks seyahat yazarı

Zafer Türkmen / Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı



1- En güzel koylara komşu

D-Marin Göcek, Fethiye

Güney Ege kıyılarındaki mavi yolculuğun merkezlerinden biri olan marina, Dalaman Havalimanı’na otomobille yarım saat uzaklıkta. Göcek Marina’yı cazip kılan özelliklerinden belki de en önemlisi, hemen yakınındaki doğa harikası yüzlerce koy ve irili ufaklı adalar. 70 metreye kadar süper yatları ağırlayabilen D-Marin Göcek’in bağlama kapasitesi 380 tekne. Mavi bayraklı plaj, D-Resort Göcek Oteli ve Q Lounge restoran, alışveriş noktaları, SPA ve fitness mekânları, marinanın sunduğu olanaklardan bazıları. Burası Saffet Emre Tonguç’la birlikte jürimizin önemli bir bölümünün de liste başı.



2- Konumu harika

Marmaris Netsel Marina, Muğla

Ali Boratav ve Melih Uslu’ya göre burası Türkiye’nin en güzel marinası. Çevresi kahveciler, restoranlar, butik dükkânlarla dolu. İçinde dalış ve yüzme malzemelerinin satıldığı mağaza var. Aynı zamanda tenis kortu, yat ve yelken kulübü, eczane, hastane, sinema, otel, futbol sahası, kapalı spor salonu gibi olanaklara sahip. Marinadaki deniz kapasitesi 700, kara kapasitesi 130.









3- Gece hayatının da merkezi

Yalıkavak Marina, Bodrum

The British Yacht Harbour Association’ın (TYHA) Dünyanın En İyi Süperyat Marinası ödüllü Yalıkavak Marina, Bodrum’un en çok ziyaret edilen noktalarından. İçinde plaj, butik otel, SPA ve spor merkezinin yanı sıra 100’den fazla mağaza, gurme restoranlar, bar, kafe ve gece kulübü var. 140 metreye kadar süperyatlara hizmet veriyor ve 620 kapasiteli.



4- Mavi bayraklı, çevre dostu

Kaş Setur Marina, Antalya

2011’de faaliyete başladı. Kaş ve Kekova civarındaki koylara yakınlığıyla öne çıkıyor. Mavi bayraklı ve çevre dostu… 472 tekneye suda, 160 tekneye de karada hizmet veren marina geniş teknik imkânlara sahip. Erdem Dündar “Yüzme havuzu, plajı, tenis kortu ve sosyal tesisleriyle Akdeniz’in en modern marinalarından biri” diyor.









5- Kendisi de çevresi de güzel

Teos Marina Sığacık, İzmir

Seferihisar’ın turistik bölgesi Sığacık’ta tarihi kale ve Teos Antik Kenti’nin hemen yanı başında. Denizde 480, karada 80 tekne kapasitesine sahip. Çeşme, Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi turistik merkezlere bir saat uzaklıkta... Zafer Türkmen’in önerisi: “Ulaşımı kolay ve yelken yapmaya uygun bir bölgede, geceleme yapılacak çok fazla koy var.”



6- Şehrin göbeğinde

Kalamış Setur Marina, İstanbul

İstanbul’un en gözde marinası… Nedeni hiç şüphesiz şehrin göbeğinde olması. Sermet Severöz “Prens Adaları ve Boğaz’a yakınlığı, çekek ve bakım-onarım alanlarının yüksek kapasitesi Kalamış Marina’yı cazip hale getiriyor” diyor. 1.500 tekne kapasitesine sahip.









7- Eski bir liman kenti

Çeşme Marina, İzmir

Ege’nin en gözde yat limanlarından. Nurgül Büyükkalay “Yat kulübü, şık restoran ve kafeleriyle sadece yatçıların değil, Çeşme’ye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor” diyor. Denizde 400, karada 100 yat kapasitesiyle hizmet veriyor.



8- Çam ve deniz kokusu

Martı Marina, Marmaris

Orhaniye’de, büyüleyici koylara oldukça yakın. Dört mevsim açık. Yacht Club Bar ile Akdeniz ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan Mistral Restaurant gibi gurme restoranlar var. Tesis kapasitesi, denizde 380, karada 100 tekne.









9- Yaz - kış hizmet

Setur Finike Marina, Antalya

50 metreye kadar 320 tekneye hizmet veriyor. En büyük avantajı, uzun süren yaz sezonu. Yaz ve kış dönemlerinde yatçıların vazgeçilmez noktalarından biri olan marinanın olduğu bölgenin çevresi doğal ve tarihi hazinelerle dolu.



10- Eşsiz plajlar

Port Alaçatı Marina, İzmir

En gözde rotalardan Alaçatı’ya birkaç kilometre uzaklıkta, muhteşem koylar ve plajlarla çevrili. Marina, denizde 250,

karada 80 tekne kapasitesine sahip. Port Alaçatı, plajı, yat kulübü ve popüler eğlence mekânlarıyla ilgi çekiyor.







