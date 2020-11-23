Türkiye’nin manzarasıyla büyüleyen 5 öğretmenevi

Boğaz’ın eşsiz manzarasında: Beykoz Sabancı Öğretmenevi

Sabancı Öğretmenevi İstanbul’da en güzel manzaraya sahip tesislerinden biri… 1988’de Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek Türkiye’nin ilk öğretmenevlerinden biri olmuştur. Anadolu Hisarı'nda yer alan mekân açık havada manzaranın tadını çıkarma, öğretmen buluşmaları, konaklama ve daha saymakla bitmeyecek birçok aktiviteye olanak sağlıyor.









Kuş seslerinin ve ağaç hışırtılarının içinde: Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi

Üsküdar Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi; İstanbul Anadolu yakasının en güzel yerlerinden birisi olan Validebağ Korusu içinde yer alıyor. Şehrin göbeğinde; kuş seslerinin, ağaç hışırtılarının içinde tarihi Adile Sultan Kasrı’nda sabah kahvaltınızı, öğle ve akşam yemeklerinizi doğa eşliğinde yapabilme imkânını sunuyor. Ayrıca otel bölümü de A, B ve C bloklardan oluşuyor. Özellikle ‘C blok’ 2018’te Validebağ Necati Bey Öğretmenler Huzurevi’ne dönüştürüldü.

Otel bölümü dışında geniş yeşil alanları, açık ve kapalı yeme içme alanları da bulunan Adile Sultan Kasrı Öğretmen evi düğün, nişan, kına, doğum günü kutlaması, baby shower, iş yemeği ve toplantısı gibi çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapıyor. Şunu da belirtelim Öğretmenevinin yer aldığı koru, Türk Sineması’nın unutulmaz filmlerinden ‘Hababam Sınıfı’ çekimlerine de bir dönem ev sahipliği yapmış. Bugün Hababam Sınıfı Müzesi olan kasır, öğretmenevi ziyareti sırasında mutlaka vakit ayırılması gereken duraklardan…



Her mevsim ayrı güzel: Bodrum Öğretmenevi

1996 yılında kurulan Bodrum Öğretmenevi, her zaman çağdaş hizmet anlayışı ve profesyonel personeli ile geniş hizmet portföyüne sahip. Şehrin merkezinde, şehrin gürültüsünden uzak ve denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Özel-kamu kurum ve kuruluşları dışında halka da açık. Bodrum’da Kumbahçe'de yer alan hem deniz hem de kale manzaralı bir konumda konaklama olanağı sunan Bodrum Öğretmenevi de, konaklama, restoran ve özel organizasyonlar için tercih edilmekte. Denizin yanı başında yer alan ve özel plajı bulunan tesiste hem uygun fiyatlı konaklama fırsatını değerlendirebilir, hem de Bodrum seyahatinizde sakin ama bir o kadar keyifli günler geçirebilirsiniz.









Deniz manzaralı: Dikili Öğretmenevi



İzmir'in dört mevsimi bir başka güzel olan huzur dolu ilçesi Dikili'de, deniz manzaralı bir alanda hizmet veren Dikili Öğretmenevi, yıl boyunca aralıksız olarak ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Kahvaltı salonu, yaz ve kış bahçesi, kafeterya ve öğretmenler lokali ile görülmeye değer bir yer. Özellikle yaz aylarında oldukça ilgi görüyor. Çünkü beldenin belediye plajına sıfır konumda yer alıyor.



Burada gün batımı bir başka güzel: Gelibolu Öğretmenevi

Çanakkale’de Gelibolu'da, merkezi bir konumda ve harika bir deniz manzarasına karşı misafirlerini ağırlıyor. Toplam 16 konaklama odası ve 48 yatak kapasitesine sahip bir tesis. Bünyesinde restoran, lokal, çok amaçlı salon bulunuyor. Gün batımının en güzel hallerinden birine tanık olacağınız bu belde, ziyaretçilerinin büyük bir kısmını özellikle yaz aylarında ağırlıyor.