Türkiye’nin keşfedilmeyi bekleyen doğa harikaları... Hepsi kışın bir başka güzel

Ani’den Aras Nehri / KARS

Antik kentin kıyısında yer alan Aras Nehri’nin Arpaçay kolu Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor. 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapan bölgedeki tarihi kilise kalıntısı ve alt tarafında usulca akan nehir kartpostallık bir görüntü oluşturuyor.









Pamukkale / Denizli

Dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Pamukkale, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Büyüleyici güzellikteki bembeyaz travertenlerin içinde dolaşıp güneşin batışını mutlaka izlemelisiniz. Dinamit Tepe’deki pistlerden atlayıp yamaç paraşütüyle travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’ni gökyüzünden de görebilirsiniz.







Altıparmak Dağları / Rize-Artvin

Sanki bir ressamın tuvale çizdiği dağ manzaralarını andıran estetik sırtlar, yükseklikler, buzul gölleriyle zirvenin heybetini yansıtıyor. Burası için Kaçkarlar’ın en güzel zirveleri de diyebiliriz. Ulaşım için, biraz yürüyüşe katlanmanız gerek ama sonunda göreceğiniz manzara için kesinlikle değer.









Perşembe Yaylası / Ordu

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki doğa harikası menderesler, kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylanın ortasına konumlanan masmavi gölet ve bu göletten çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, bölgenin estetik değeri. Akarsu, ‘s’ şeklinde menderesler çizdikten sonra derin bir vadiye girerek, Çisenti Şelalesi’ni oluşturuyor. Burası mutlaka görülmeli…







Karagöl / Artvin

Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu. Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor. Özellikle çöken sisle beraber, çam ağaçlarının gölün üzerine yansıyan manzarası harika. Çadırınızı yanınızda getirip imkânınız varsa bu manzaraya karşı kamp yapmadan sakın dönmeyin.









Pokut Yaylası / Rize

Çamlıhemşin’de 1800 metre yükseklikte yer alan yaylada bulutların deniz gibi altınızda akıp gittiğine tanık olacaksınız. Çam ağaçlarıyla dolu yayla, dağların ortasında terası andıran doğal yapısıyla sizi manzaranın içine çekiyor.









Kapadokya / Nevşehir

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki peribacalarıyla ünlü Kapadokya’yı hâlâ görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Dünyaca eşi benzeri olmayan bir coğrafya burası… Gündoğumunda balona atlayıp vadinin üzerinde süzülürken peribacalarının kızıllığı ve gölgeler harika manzaralar sunuyor.







Abant / Bolu



Abant, ziyaretçilerine her gün yeşilin her tonunu gözler önüne sermekten asla vazgeçmeyen bir yer. Hele bir de kış gelip de o bembeyaz karlar yağdığı zaman doğa doyumsuz bir görsel şov sergilemeye başlıyor. Bölgede büyük ve küçük ölçekli birçok tesis var ve bu tesislerin her biri misafirlerine sunduğu kusursuz hizmetle ön plana çıkmakta...