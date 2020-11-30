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Türkiye’nin 'engelsiz' 5 müzesi
Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin 'engelsiz' 5 müzesi

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilerek her yıl kutlanıyor. Türkiye'de de toplum olarak büyük değerler verdiğimiz engelli vatandaşlarımız için ülke olarak büyük çalışmalara gidildi.  Özellikle müzeler. İşte Türkiye’nin 'engelsiz' 5 müzesi...

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Görme engelliler kimseye ihtiyaç duymadan rahatlıkla gezebiliyor: Batman Müzesi / Batman

Bölgenin, paleolitik dönemden ortaçağa kadar yüzlerce eserin sergilendiği en önemli müzelerinden. Dış kapısından teşhir salonlarına kadar uzanan sarı yol sayesinde görme engelliler kimseye ihtiyaç duymadan rahatlıkla gezebiliyor. Sesli adımlar uygulaması sayesinde ‘Müzepark’ alanı sesli yönlendirme sistemi ile dolaşılabiliyor ve alanda bulunan eserlere yaklaşıldığında sesli betimleme sistemi devreye giriyor.

Türkiye’nin engelsiz 5 müzesi


Engellilere ücretsiz: Sakıp Sabancı Müzesi / İstanbul

Bünyesinde zengin bir hat ve resim koleksiyonu barındıran müzede, bedensel engelli ziyaretçiler için rampa ve asansörler var. Sergi salonlarına tekerlekli sandalyeyle ulaşılabiliyor. Pazartesi günleri kapalı. Salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-18.00, çarşamba günü ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık. Engelli ziyaretçilerden ve refakatçiden ücret talep edilmiyor.

Türkiye’nin engelsiz 5 müzesi


Engelli dostu birçok uygulamaya sahip: Panorama 1453 Müzesi / İstanbul

İstanbul’un fethinin ve tarihinin anlatıldığı müze iki bölümden oluşuyor. Tam panorama özelliği ile ziyaretçileri tarihin içine alarak etkiliyor. Müzede engelli dostu uygulamalar otoparkta başlıyor. Müze içinde rampalar bulunuyor. Asansör yardımıyla katlar arasında herhangi bir sorun yaşamadan dolaşılabiliyor. Her gün 08.00-18.00 saatleri arasında açık. Engelli ziyaretçilerden ve refakatçilerinden ücret alınmıyor.

Türkiye’nin engelsiz 5 müzesi


Tarihte engelsiz yolculuk: Türk ve İslam Eserleri Müzesi / İstanbul

Türk ve İslam eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesi olmasının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun açılan son müzesi olma özelliğine sahip. Binlerce koleksiyon ve seçkin yapıt barındırıyor. Engelli ziyaretçiler için ana bina bağlantı merdivenlerinde engelli taşıyıcı sistemiyle kolaylık sağlanıyor. 1 Nisan-31 Ekim arası, 09.00-19.00 saatlerinde açık. 1 Kasım-31 Mart arasında kapanış saati 17.00. Engelli ve refakatçisinden ücret alınmıyor.

Türkiye’nin engelsiz 5 müzesi


‘Pera Engelsiz’ projesi var: Pera Müzesi / İstanbul

‘Pera Engelsiz’ projesi kapsamında, müzede zihinsel ve bedensel engellilere yönelik resim, kolaj, tasarım, kil heykel, doğaçlama dans gibi alanlarda atölye çalışmaları düzenleniyor. Girişten itibaren katlar arası rampalar, asansörler ve raylı sistem var. Salı-cumartesi 10.00-19.00, pazar günleri 12.00-18.00 arası açık. Engelli ve refakatçisinden ücret alınmıyor.

Türkiye’nin engelsiz 5 müzesi

 

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