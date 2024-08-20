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Asırlık konağı parçalamışlar!

#ANTALYA#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Antalya Valiliği

ANTALYA’nın İbradı ilçesinde polis Mehmet Efendi ve ailesi tarafından 1860’lı yılların başlarında yaptırılan bir konak vardı.

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Üstelik bu konak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillenmişti.

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Maalesef, 1,5 asırlık tarihi yapı restorasyon kurbanı olmuş!

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“Polisin Konağı” diye anılan ve Antalya Valiliği’ne tahsisli konağın koruma altına alınması gereken mimari elemanları restorasyon çalışmalarını yürüten yüklenici firma tarafından korunamamış!

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Tespiti yapan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da mimari elemanların yok olmasına ve zarar görmesine sebep olanlar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.

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Olayı öğrenince kurul yetkilileri ile görüştüm ve şu bilgileri aldım:

Asırlık konağı parçalamışlar

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 FRESKLER TAHRİP EDİLMİŞ

“Barok tarzda yaptırılmış konaklardan biri olan cumbalı yapının kalem işi boyaları, süslemeleri Osmanlı izlerini taşıyan, kapı ve pencere ve dolapları koruma altına alınmadan sökülmüş ve taşınmış. Freskler maalesef tahrip edilmiş. Kurul olarak tespitlerimizi yapıp sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

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Yazık ki ne yazık!

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Firmanın rezaletiyle ilgili hazırlanan uzman raporunda ise şunlar yazıyor:

Asırlık konağı parçalamışlar

 BİLGİMİZ YOKTU

“Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı projelerde, mevcut temelin güçlendirilmesi öngörülmüş olmasına rağmen, yüklenici tarafından sökümü gerçekleştirilen imalatlar hakkında bilgimiz olmadığı gibi tarafımıza herhangi bir bilgi ve belge de sunulmamıştır.”

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gösterdiği üst düzey hassasiyete rağmen yüklenici firmalar nasıl bu kadar pervasız oluyor anlam veremiyorum.

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Umarım yargı sorumlulardan en kısa sürede hesap sorar…

#ANTALYA#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Antalya Valiliği
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