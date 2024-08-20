Yaz aylarında göz ameliyatı olunur mu?

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Doktorunuz ameliyat sonrası belli süre ile güneş ve su yasağı getirebilir. Bu süreler; hastadan hastaya ve doktordan doktora farklılık gösterebilir. Aşağıda en sık yapılan göz ameliyatları sonrası dikkat etmeniz gerekenleri özetledim…

Katarakt Ameliyatı

Katarakt ameliyatından sonra 1 hafta süreyle yüzünüzü yıkarken ameliyatlı gözün içine su kaçırmamaya dikkat etmek gerekir. Denizde veya havuzda yüzmek için ise 3-4 hafta beklemek gerekir. Güneşin ameliyat sonrası göze bir zararı yoktur.

Göz İçi Trifokal (Akıllı) Lens Ameliyatı

Akıllı lens ameliyatı teknik olarak katarakt ameliyatı ile aynı ameliyattır. O nedenle akıllı lens ameliyatı sonrası uyulması gereken kurallar; katarakt ameliyatı ile aynıdır.

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Lazer Göz Ameliyatı

Lazer göz ameliyatı sonrası hemen ertesi gün, yüzünüzü yıkayabilir ve banyo yapabilirsiniz. Havuzda veya denizde ise 3 gün sonra yüzebilirsiniz. Güneşin UV ışınları ameliyattan sonraki ilk 3 ay boyunca derecelerin geri gelmesini tetikleyebilir. O nedenle UV ışınlarının fazlaca yansıma yaptığı deniz kenarı gibi yerlerde ve çok güneşli havalarda UV filtreli güneş gözlüğünüzü takınız.

Göz Kapağı Ameliyatı (Blefaroplasti)

Göz kapağı cildindeki kesiye 1 hafta sonra su değdirilebilir. Havuzda veya denizde ise 2 hafta sonra yüzebilirsiniz. Cilt kesisinin iz bırakmadan iyileşmesi için UV ışınlarının fazlaca yansıma yaptığı deniz kenarı gibi yerlerde ve çok güneşli havalarda UV filtreli güneş gözlüğü ve şapka kullanmanız gerekir. Ayrıca ciltteki kesi yerini güneş koruyucu ile korumak da önemlidir.

Diğer Göz Ameliyatları

Çocuklarda daha sık yapılan şaşılık ameliyatları zaten okullar tatil olduğu için genellikle yaz aylarında yapılır. Çocuğunuzun dikkat etmesi gerekenleri doktorunuz söyleyecektir.

Vitreoretinal cerrahi ameliyatları ise çoğunlukla gözün retina tabakasındaki acil durumlar için yapılır ve hangi mevsim olursa olsun bir an önce ameliyat gerekebilir. Bu ameliyatlarda uçağa binme yasağı gibi ek yasaklar olabilir. Doktorunuz bu konuda bilgilendirme yapacaktır.

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Kornea nakillerinin kimi tiplerinde de göz içine hava veya genleşebilen gazlar konur ve hava/gaz baloncuğu kaybolmadıkça uçağa binilmesi yasaktır. Bu süreyi doktorunuz kullanılan gaza özel olarak size bildirecektir.

Glokom (göz tansiyonu) sonrası dikkat etmeniz gerekenler ise katarakt ameliyatı sonrası uyulması gerekenler ile benzerdir.