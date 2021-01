Türkiye’nin en renkli 5 turistik pazarı

Beypazarı Köylü Pazarı - Ankara

Tarihi evlerin arasına dağılan pazar tezgâhlarından alışveriş yapması kadar gezmesi de son derece zevkli. Her ne kadar haftanın her günü açıkmış gibi görünse de asıl olarak çarşamba ve hafta sonları zenginleşiyor. Geçimini çiftçilik yaparak sağlayanların doğal koşullarda yetiştirdiği ve ürettiği yiyecekleri almak için pazara erken inmekte fayda var. Özellikle hafta sonları Ankaralıların akınına uğruyor. Narenciye hariç her türlü sebze-meyveyi bulmak mümkün... Tarhana, asma yaprağı, havuç suyu, erişte, bahçe mahsulleri, bakır ve ahşap el işi ürünler ise pazarın yıldızları.









Mazı Köylü Pazarı - Bodrum/Muğla

Bodrum’un Mumcular beldesine bağlı Mazı Köyü’nün pazarı, bölgedeki tek köy ürünleri pazarı. Bodrum otogarından ilk sefer 10.00’da, günde toplam altı sefer var. Yol yaklaşık bir saat sürüyor. Köyün merkezinde pazar günleri kuruluyor. Evinizi dekore etmek için kullanabileceğiniz el dokuması ürünler, kilim ve halılar bulabilirsiniz. Civardaki Çökertme, Pınarlıbelen, Kızılağaç gibi köylerin genç kızlarının elinden çıkan örtüler, perdelikler, kanaviçeler pazarın en şöhretli ürünleri. Ev yapımı yiyecekler ve doğal ürünler de bulabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde gitmenizde fayda var, çünkü ürünleri anında tükenen pazar oldukça kısa sürüyor.

Cumalıkızık Pazarı - Bursa

Köy meydanında kurulan pazar haftanın her günü açık. Pazardaki ürünlerin tamamı yerli ve el yapımı! Hafta sonu bölge günübirlikçilerin akınına uğradığı için hafta içi gitmek daha mantıklı. Pazarı ön plana çıkaran ise yöre halkının kendi bahçelerinden ve doğadan topladığı meyvelerle evde yaptıkları reçeller. Aklınıza gelebilecek her türlü reçeli bu pazarda bulmak mümkün. Ayrıca erişte, gözleme gibi ürünlerin yanı sıra mevsimine göre dalından toplanmış taze ahududu, böğürtlen bulabilirsiniz. Bursa’nın en lezzetli kestaneleri de burada.

Denemeden dönmeyin.









Ayvalık Pazarı - Balıkesir

Barbaros Caddesi’nde perşembe günleri kurulan pazarın şöhreti sınırları aşmış durumda. Her perşembe Midilli’den kalkan tekneler Yunanları da pazara taşıyor. İzvinya (yabani kuşkonmaz), deniz fasulyesi, arapsaçı (rezene), turpotu, ebegümeci, akkız (şevketibostan kökleri), cibez, istifno gibi otları bulabilirsiniz. Taze meyve-sebzenin yanı sıra giyim ve aksesuar ürünleri de oldukça rağbet görüyor. Pazarın yıldızı elbette zeytinyağı. Pazarda satılan zeytinyağlı yemekleri tatmadan ve halis sızma zeytinyağı almadan dönmeyin.



Feriköy Antika Pazarı - Şişli/İstanbul

Feriköy’deki pazar alanında, pazar sabahları günün ilk ışıklarıyla kuruluyor ve akşam 19.00’a kadar açık kalıyor. Burası geçmişe yolculuk için İstanbul’daki en doğru adreslerden. Karşılaşmayı hiç ummadığınız plaklar, kitaplar, kartpostallar, oyuncaklar, fotoğraf makineleri ve bir dönem moda olmuş giysilere denk gelebilirsiniz. Ancak sizi havalara uçuracak bir karşılaşma için sabahın erken saatlerinde orada olmanızda fayda var. Antika tutkunu Rahmi Koç da müdavimleri arasında.