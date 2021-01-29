Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen cennetten bir köşe: Turkuaz Köy

Limyros Nehri tarihte bereketli unvanını almış, bugünlerde Gökçay olarak biliniyor. Pandemi öncesi bir pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Burada konaklama da yapılabiliyor. Nehir kenarında ahşap bungalovlar var ve odaları harika. Aradığınız şey tam anlamıyla huzur ve

dinginlik ise doğru adres.





Turkuaz Köy’de tek duyacağınız şey nehrin akıntı sesine eşlik eden kuş sesleri, tek hissedeceğiniz ise portakal çiçeklerinin müthiş kokusu. Portakallar nisan ayında çiçek açmaya başlıyor. Tamamı köyde yetişen ürünlerle organik bir kahvaltı sunuyorlar. Pandemi sonrası burada konaklamasanız bile kahvaltı için gelip atmosferini solumalısınız.







Kahvaltı en son kişi başı 40 TL idi. Kahvaltı haricinde hem yöresel lezzetler hem de dünya mutfağından da yemekler bulabilirsiniz. Konaklama ücreti ise gecelik iki kişi 350-400 TL arasında değişkenlik gösteriyor.







Turkuaz Köy’de yapacağınız çeşitli aktiviteler de var. Yemyeşil Gökçay Nehri üzerinde kano yapabilirsiniz. Kano yolculuğunuz boyunca su kaplumbağaları, kuşlar ve deniz tavukları eşliğinde nefes kesici manzaralar göreceksiniz. Köyde isterseniz hasat, bakım, reçel yapımı gibi faaliyetlere de katılmanız mümkün hatta traktör kullanmayı bile öğrenebilirsiniz. Ayrıca tesisteki doğal havuzda yüzebilirsiniz. Kısıtlamalar sonrası huzura doyacağınız bir hafta sonu tatili için burayı listenize ekleyin. Dikkat edin bol oksijen başınızı döndürebilir.







Limyra Antik Kenti

Turkuaz Köy’de zaman geçirdikten sonra mutlaka Limyra Antik Kenti’ni ziyaret etmelisiniz. Antik kent, yemyeşil ağaçların ve akan suların arasında çok güzel görünüyor. Limyra, doğal zenginliğinden dolayı geçmişte imparatorlukların göz bebeği olmuş bir antik kent. Birçok kaynak suyu var.





Yaz aylarında insanlar buraya piknik yapmaya ve yüzmeye geliyorlar. Limyra’nın girişi ücretsiz. Limyra Antik Kenti'nde, antik tiyatro binası, Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları, Akropol ve Akrapol Kilisesi, Perikle Heronu ve surlar bulunuyor. Sur duvarları içinde İmparator Augustus’un manevi oğlu Gaius Caesar’ın anıt mezarını da görmek mümkün. Caesar, Kudüs’ten Roma’ya doğru ilerlerken Limyra’da hayatını kaybetmiş ve mezarı MS 4. yüzyılda inşa edilmiş.







Limyra nerede ve nasıl gidilir?

Finike Limyra arası 7 km. Finike merkezden Antalya’nın ilçelerinden biri olan Elmalı’ya doğru giderken 6. kilometredeki Yuvalılar Köyü’nden sağ tarafa, Saklısu tarafına döndüğünüz zaman antik kente ulaşabilirsiniz. Yazımı Turkuaz Köy’ün mottosu ile bitireyim. “Gülümse, nefes al, zamanı yavaşlat”.