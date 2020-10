Türkiye kış turizminde koronavirüsü fırsata çevirecek

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor. Pistlerinden 2'si slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken'de, aynı anda yaklaşık 20 bin kişi kayak yapabiliyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlerin 13 kilometre kesintisiz kayak yapabildiği Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçının kullanımı için hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.









GECE KAYAĞI



Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki birçok kayak pisti suni kar püskürtülerek, sezona hazır hale getiriliyor. Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak, gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.



HER SEVİYEDEKİ KAYAKÇIYA HİTAP EDİYOR



Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken'in, havalimanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığı gibi pek çok kayak merkezine göre ziyaretçiler için farklı avantajları bulunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerin, hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezinde bulunan Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek, tatillerini zenginleştirme imkanı bulunuyor.



'BURADA VERECEĞİMİZ SINAVLA RUSLARI YENİDEN KAZANACAĞIZ'



Kış turizminin göz bebeği Palandöken'de tatil yapmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, şunları söyledi:









"Bu yıl gelecek olan Ruslar Palandöken'e renk katacak. 1997-1998 -2010'a kadar Rus misafirleri Palandöken'de ağırlıyorduk. Yalnız bazı nedenlerden dolayı Palandöken'den Rus misafirler çekildi. Şimdi Avrupa pazarının kapalı olmasından dolayı Türkiye'ye yöneldiler. Biz de Palandöken olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl Palandöken'i heyecanlı kış bekliyor. Görüştüğümüz 4 acentenin ikisi netleşti. Haftada 4 uçak inmesi planlanıyor. Hem devlet olarak hem de biz özel müteşebbisler sezona hazırız. Hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye'de kar garantisi veren ve ilk, kayak yapılan tek kayak merkeziyiz. Dünyanın üçüncü kayak pisti burada. En uzunu 13 olmak üzere toplam 46 kilometrelik kayak pisti bulunan Palandöken'deki pistlerin bir bölümü de ışıklandırılarak, gece kayağı yapma imkânı da sunuyor. Kent merkezine sadece 5 dakika uzaklıkta olan Selçuklu mimarisine sahip Erzurum'a da gezi turları düzenlenecek. Kaplıcalarımız, buz pistlerimiz var. Buraya gelen Ruslar büyük bir keyif alacak. Bu bir başlangıç olacak. Avrupa pazarının kapalı olmasından dolayı burada vereceğimiz sınavla Rusları yeniden kazanacağız. Önümüzdeki yıllarda sayıları artarak gelecekler. Şu anda dağda yaklaşık 2750 civarında yatak kapasitesi belki de az olacak. Bu yıl dolu geçecek bir sezon bekliyoruz."



HAFTADA 800 RUS TURİST GELECEK



Pandemi nedeniyle Avrupa'daki yasaklardan dolayı bu kış Türkiye'ye gelecek olan Rusların Türkiye'deki bütün kayak merkezlerine dağılacağını belirten Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akca ise şöyle konuştu:



"Şu ana kadar dört tane çok büyük acenteyle konuştuk ve anlaşmalar yapıldı. Bu pastadan büyük bölümünü Palandöken alacak gibi duruyor. Şu anda yaptığımız hesaplar ve rezervasyonlarda Palandöken'e haftada 4 uçak inecek. Aralık'ın 20'siyle başlayıp, Mart'ın 15'ine kadar 3 aylık dönemde geleceğinin sözleşmeleri yapıldı. Yani haftada 800 Rus gelecek. Şu anda erken rezervasyonla ilgili özellikle yerli kayak misafirlerimizin rezervasyonları, beklentilerimizin altında gidiyor. Gerek ülkenin pandemi sürecindeki insanların tereddüttü, gerekse yazın tatile çıkamamış insanların aynı şeyleri taşıyor muyuz gibi sıkıntıları şu an rezervasyonların geçen seneye göre düşük olduğunu gösteriyor ama ben kasımla beraber bu sürecin pozitife döneceği kanaatindeyim. Kayak merkezlerinde konuştuğumuz arkadaşlarımız işletmeciler otellerin tamamı da aynı kanıda. Aşının bulunması, aşının insanlarda denenmesi, kurumların tedbirlerinin fazlalaşması inşallah kayak otelleri olarak temennimiz kesinlikle bu sezonun iyi olacağı yönünde. Avrupa'daki kayak merkezlerine giriş ve çıkışların zor olması, sıkıntılı olması, sınırlı olması bu bizi bu noktada rahatlatır gibi duruyor. Ben Türk kayak misafir severlerinin de yurt dışına gidemedikleri için özellikle Türkiye'deki kayak merkezlerini tercih edecekleri kanaatindeyim."