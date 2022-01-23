Türk Hava Yolları’nın ‘mega’ başarısı

Havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu rekor sürede gerçekleşti ve bu taşınmanın belgeseli de yeni tamamlandı. ‘Mega Taşınma’ adlı belgeselin ilk gösterimi geçen hafta Feriye Ortaköy’de düzenlenen bir galayla yapıldı. Davete giderken bu kadar hayranlık uyandıran bir yapımla karşılaşacağımı bilmiyordum. Her ay 171 ülkede, 45 dilde, 730 milyon kişiye ulaşan National Geographic tarafından hazırlanan belgesel 16 Ocak’ta izleyicilerle buluştu.



33 saatle rekor kırdı



Yakın zamanda National Geographic YouTube kanalından da izlenebilecek belgeselin gösterimi öncesinde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner birer konuşma yaptı. Operasyonun hikâyesini önce onlardan dinledik. Aycı “O havalimanında yaşanmış tüm anılar, o havalimanında yapılmış tüm operasyonlar, tüm öğrenmeler ve yıllar yılı gelen tecrübenin oluşturduğu iş modeli geride bırakılacaktı. Kalbimiz Atatürk Havalimanı’nda kalacaktı, aklımız yeni havalimanındaydı” diyerek Atatürk Havalimanı’nda arkada bırakılmış büyük bir başarı hikâyesinin olduğunu vurguladı. İlker Aycı, bu taşınma operasyonunun dünya sivil havacılığının kilometre taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Sadece 45 saatte tamamlamaları gereken operasyonu 33 saat gibi rekor bir sürede sona erdirerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını belirtti. Konuşması sırasında “Saffet Emre Tonguç yeni seyahatler yapar bu havalimanından. Yazmaya devam eder.



Dünyaya ve dünyadaki güzelliklere hep beraberce ulaşırız” diyerek ismimi anması benim için ayrı bir sürpriz oldu. THY Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman da “Dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu şirketiydik, bu yeni havalimanıyla birlikte çıtamız uçaklarımız gibi göklere yükseldi” diyerek gelecek hedeflerinin kaliteden ödün vermeyerek daha ileriye gitmek olduğunu belirtti. Belgeseli izlerken Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları’nın ne kadar başarılı bir şirket olduğunu bir kez daha gururla gördüm. 1933’te 5 uçaktan oluşan mütevazı bir filoyla kurulan şirket, bugün 370 uçaklık filosuyla 50 yurtiçi ve 279 uluslararası olmak üzere dünyanın 128 ülkesindeki 329 noktaya uçuyor.



Sorunsuz taşınmaya ‘kurgu sorun’ eklendi



Türk Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği bu tarihi operasyonda, taşınma güzergâhı araç trafiğine kapatılarak, 33 saat içinde 33 futbol sahasına eşdeğer 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na nakledilmişti. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatından en hassas ekipmana kadar, 12 bin parça malzemenin 1.557 araçla taşındığı bu büyük operasyonda 1.800’den fazla çalışan görev aldı.



Bu operasyona hazırlanırken 2 yıl boyunca Hong Kong, Doha ve ABD’deki taşınma örnekleri en ince ayrıntısına kadar incelenmiş ve personele verilen eğitimlerle taşınma sorunsuz bir şekilde tamamlanmış. Bu noktada dünyadaki taşınmaların büyük çoğunun aynı havalimanı yerleşkesi içinde yapıldığını da hatırlatmak isterim. Süreç o kadar sorunsuz işlemiş ki Amerikalı yönetmen belgeselin akışı için sorun yaratmalarını istemiş. O sebeple belgeseli izlerken göreceğiniz iki sorun kurgusal olarak eklenmiş.