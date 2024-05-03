Burhan Doğançay seçkisi müzayedede

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En ünlü tablosu olan ‘Mavi Senfoni’, 2009 yılında Murat Ülker tarafından 2.2 milyon TL’ye (1.7 milyon dolar) alınmış ve dönemin rekorunu kırmıştı.

Artam Antik’in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek 392’nci müzayedesinde Türk çağdaş resminin bu büyük ustasının retrospektif tadındaki seçkisi 1970’ler, 1980’ler 1990’lar ve 2000’ler olmak üzere farklı dönemlerinden eserlerini içeriyor. Doğançay’ın şu anda Metropolitan Museum of Art’ta da sergilenen ‘Ribbon’ serisinden nadir bir tuval eseri seçkinin öne çıkan yapıtı. Bu arada yakında Yahşi Baraz tarafından hazırlanan kapsamlı bir Burhan Doğançay kitabının yayınlanacağı bilgisini vereyim.

Dünya müzelerinde eserleriyle karşılaştığımız bir başka usta isim Erol Akyavaş da pek çok resminde ele aldığı ‘Kabe’ konulu çalışmasıyla müzayedede.









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BİENALDE SERGİLENDİ

Müzayedenin merakla beklenen bir diğer eseri ise Ömer Uluç’un soyut bir kadın formunu gösteren yapıtı. Sanatçının bu eseri, 1. İstanbul Bienali’nde sergilenmişti.

Müzayedede Hakkı Anlı’dan Mübin Orhon’a, Selim Turan’dan Ferruh Başağa’ya, Abdurrahman Öztoprak’tan Seçkin Pirim’e, İhsan Cemal Karaburçak’tan Orhan Peker’e, Nejad Melih Devrim’den Eren Eyüboğlu’na, Abidin Dino’dan Avni Arbaş’a Türk sanatından zengin bir seçki koleksiyonerleri bekliyor.

Müzayede çağdaş ve modernin yanı sıra klasikleri de unutmuyor. Leopold Levy, Hoca Ali Rıza ve Hamit Görele’nin içinde yer aldığı usta imzalar, özellikle klasik resim tutkunlarına hitap ediyor. www.artam.com adresinde gerçekleşecek müzayedede yer alan yapıtlar 5 Mayıs’a dek Antik Palace’ta görülebilir.



DEPREM BÖLGESİNDEKİ SANATÇILARA DESTEK



KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen 30 yaşını aşmamış sanatçılara destek olmak üzere 2023’te Mercedes-Benz Türk’ün İKSV yürütücülüğünde oluşturduğu SaDe (Sanatçı Destek Fonu) bu yıl da devam ediyor.

Tasarı aşamasındaki sanat projeleriyle yapılacak başvurular arasından belirlenecek beş projeye fondan 5 biner Euro katkı sağlanacak, ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak. Program kapsamında adayların görsel sanatlar (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) alanında bir proje sunumuyla başvurularını 10 Mayıs tarihine kadar yapmaları gerekiyor.