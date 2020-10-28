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Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Salördek köyü, sonbaharda fotoğrafçılara ve doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Köyü ziyaret eden doğaseverler, bir yandan bol oksijen alırken diğer yandan doğanın tadını çıkarıyor.

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Türkiye’de sonbahar mevsiminin en iyi yaşandığı yerlerden biri olan Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Salördek Köyü, bu mevsimde doğa fotoğrafçıları ile doğaseverlere, meşe, kavak, ceviz, badem, çam, karaağaç ve yemiş ağaçlarının farklı tonlardaki renkleriyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Doğal ortamı ve manzaranın tanıtımı amacıyla “Salördek Köyü Doğa ve Yaşam Yürüyüşü” her yıl düzenli olarak yapılıyor. Doğa severlerin sonbaharda ilgi gösterdiği bölge renk cümbüşü sunuyor. Köye gelenler, ormanlık alanda bir yandan bol oksijenli havayı solumanın keyfini yaşarken diğer yandan da bol bol fotoğraf çekerek manzarayı karelerine yansıtıyor.

Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor



Fotoğraf çekmek için köye geldiğini belirten Gündoğan Çağ, “Buranın muhteşem bir doğası var. Bütün tonlar var, harika renkler. Biz de bunları çekip arşivimize koyuyoruz. Kavak ve meşe ağaçlarının farklı tonları fotoğraflara çok güzel yansıyor” dedi.

Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor



Almanya’da yaşayan ve yılın 6 ayını köyünde geçiren Alişan Arslan da köylerini ziyaret eden vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını beklediklerini belirterek, “Şu hava, güneş, su başka bir yerde zor bulunur. Burada benim içtiğim suda klor, ilaç yok. Ancak şehirde var. Burası harika bir doğaya sahip hele bu ayda. İnsanların gelmesi, bu yollarda gezmesi, yürüyüş yapması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

Tunceli’de sonbahar güzelliği renk cümbüşü sunuyor


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