Trakya’da doya doya 10 adım…

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Keşfe çıkın ÇATALCA

Bu ay yayımlanacak ‘İstanbul Hakkında Her Şey’ kitabımda detaylarıyla bahsettiğim keşif noktalarından ilk durağınız İstanbul’un Avrupa topraklarındaki en büyük ilçesi, Çatalca olsun. İnceğiz Mağaraları’nı, su kemerlerini, Alaiye Şehitliği’ni ve Mübadele Müzesi’ni ziyaret edin. Günbatımına doğru yüzyıllardır İstanbul’un kapısı sayılan Silivri’ye gidin. Kale ve surların olduğu Kale Park’tan muhteşem manzaranın tadını çıkarın. İstanbul’un içinde doğayla tazeleneceğiniz Grandma’s Wonderland, konaklama için favorim. Hayvan dostu tesiste 7 oda var.





Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Her adımda başka lezzet TEKİRDAĞ

Tekirdağ’a sabah saatlerinde ulaştıysanız Erdener tesislerine uğrayın ve ‘acılı’ ile kahvaltı edin. Bir Trakya rotası köfte yemeden asla tamamlanmış sayılmaz. Tekirdağ’daki tavsiyem sanayideki Sardunya Köfte Salonu. Kırklareli tarafında da Ahmetbey Köyü’ndeki Bahar köftecisinin önünde lezzetini kanıtlayan bir kuyruk göreceksiniz. Süzülmüş Kardeşler peynircisinin bölgede birkaç yerde dükkânı var, uğrayıp beyazpeynir alabilirsiniz. Ayrıca meşe yapraklarındaki salgıdan elde edilen şifalı meşe balından almayı da ihmal etmeyin.



Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan / Trakya Üniversitesi

Yeşil ve mavi SAROS

Antikçağdaki adıyla Melas Kolpos… Bu eşsiz körfezi kuzey ve güney diye ayırarak gezmek gerekiyor. Kuzey tarafı Keşan seyahatiyle başlar. Gezmeye Keşan’ın Gökçetepe sahilinden başlayabiliriz. Konaklanacaksa içinde bir tabiat parkı da var. Sahil kasabası ruhunu yaşamak isteyenler Erikli’ye doğru yol alabilir. Bu iki sahil arasında görmeden geçmek istemeyeceğiniz koylarda da soluklanabilirsiniz. Erikli Sahili’nden sonra Balkanlar’dan gelen akınları önlemek için yapılan Enez Kalesi’ni ve Saros sahillerinden birini görmeden eve dönmeyin.



Gülçin Akyol / Trakya Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Doğal bir oluşum DUPNİSA MAĞARASI

Dupnisa Mağarası Kırklareli’nin Demirköy ilçesi, Sarpdere Köyü sınırlarında. Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Rezve Deresi’nin Istranca Dağları’nı derin vadilerle yardığı muhteşem bir bölgede. Birbirine bağlı iki kat ve üç mağaradan oluşan Dupnisa’nın damlataş oluşumları süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin tonlarına uzanıyor. Dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar ve damlataş havuzlarıyla hayranlık uyandıran bir yer.





Şener Urfa / Edirne Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Tarihi yapılar EDİRNE

Osmanlı’nın en önemli kurumlarından ve sağlık-eğitim kompleksi olan Sultan II. Bayezid Külliyesi’nde açılan Türkiye’nin ilk imaret müzesinde, balmumu heykellerin yanı sıra dönemin mutfak ürünlerini görebilirsiniz. 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip kadim şehir Edirne’yi fetheden Murat Hüdavendigâr; Edirne’de aldığı eğitim, kültür ve felsefeyle İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve Aralık 1930’da Edirne’de dört gece kalan Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıraları Kent Müzesi’nde sergileniyor.







Salih Tuna Karabey / Hayrabolu Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Zengin bir ekosistem İĞNEADA-LONGOZ ORMANLARI

Kırklareli, Demirköy’e bağlı İğneada beldesi Saka Gölü mevkisindeki milli park, 2007’de kuruldu. 3 bin 155 hektarlık alana sahip parkın en ilgi çekici bölgesi İğneada longoz ormanları. Parkın sınırları oldukça geniş; Erikli, Saka ve Mert göllerini kapsıyor.

İSKİ buradaki Rezve Deresi’nden borularla İstanbul’a su taşıyor. Longozdaki taban suyu seviyesi bu nedenle tehdit altında. Türünün son örneklerinden olan longoz ormanlarını kaybetmeden ziyaret edin.

Gurbet Gökçe / Edirne DHA Büro Şefi

UNESCO listesinde SELİMİYE CAMİSİ

Osmanlı İmparatorluğu’na 88 yıl başkentlik yapan Edirne’nin en önemli simgesi Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi. 2012’de UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren cami, şehir merkezine yaklaştıkça gitgide büyüyen görkemli bir yapı. Caminin içine girdiğinizdeyse bambaşka bir hissiyata kapılacaksınız. Çünkü o heybetli ihtişamına rağmen barındırdığı sükûnet, huzur içinize işleyecek, bir daha da asla kaybolmayacak. Selimiye’nin hemen yanı başında Osmanlı’nın büyümesini temsilen yapılan Eski Cami de sizi bekliyor.







Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

İstanbul’a çok yakın KIYIKÖY

Popülerliği her geçen gün giderek artan Kıyıköy, şöyle mis gibi Karadeniz havası almak isteyenlerin memnun kalacağı; doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir sahil kasabası… Kazan Dere ve Pabuç Dere’nin ortasına kurulmuş olan kasaba, Kırklareli, Vize’de. İstanbul’a iki saatlik karayolu mesafesiyle günübirlik ziyaretler için de tercih edilebilir. Kıyıköy’de dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biri olan Aya Nikola Manastırı, aslen eski bir kilise olan Kıyıköy Camisi ve 6’ncı yüzyıl Bizans dönemine ait Kıyıköy Kalesi görülecek yerler.







İlkay Donancılar / Avrupa Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Eski bir Rum köyü UÇMAKDERE

Tekirdağ, Şarköy’deki Uçmakdere Mahallesi doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle sakinlik arayanların tercihi. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere’de doğayla baş başa yamaç paraşütü yapabilmek büyük lüks olmasına rağmen fiyatlar oldukça uygun. Uçmakdere’de doğal güzelliklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, restore edilen tarihi evleri de gezerek fotoğraf çektiriyor. Burada organik köy kahvaltısı mutlaka tadılmalı.



Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı

Çilek kokulu sokaklar ARMAĞAN KÖYÜ

Kırklareli’nin en güzel, en çevreci ve en temiz köyü. Istranca Dağları’nın ortasında, muhteşem bir doğanın içindeki köy, binlerce kitaplık bir de kütüphaneye sahip. Yaz aylarında köyün girişindeki çilek bahçelerine gidip bol bol çilek yiyebilirsiniz. Köy sakinleri insana güveni ön plana çıkarmış.

Çilek satın almak isterseniz, tartıp parasını tarlanın başındaki kutuya bırakabilirsiniz. Köyde henüz konaklama seçeneği yok. Ancak Kırklareli konaklama açısından oldukça fazla seçenek sunuyor. İstanbul’dan yola çıktığınızda iki saat sonra köyde olabilirsiniz.