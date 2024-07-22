Altına ilgi sürüyor

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SON günlerde oldukça hareketli günler yaşanan altın fiyatlarında yükselişle ilgili umutlar tazelendi. Yeni rekor denemeleriyle birlikte oluşan zirve, kâr satışlarını da beraberinde getirdi. Bu dönem altının duyarlı olduğu parametreler daha çok Fed başta olmak üzere öncü merkez bankalarının faiz indirimi konusundaki beklenti ve kararları. Avrupa Merkez Bankası (ECB) 6 Haziran toplantısında faiz indirim sürecini başlatmıştı. Ancak 18 Temmuz tarihli toplantısında faiz indirimine ara verdi ve yüzde 4.25’te sabit bıraktı. ECB Başkanı Lagarde ise toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, özellikle enflasyon konusunda temkinli bir duruş sergiledi, faiz indirimlerinin devamı ilişkin net bir sinyal vermedi. Bir bakıma ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz hamlesini bekliyor’ izlenimi verdi. Fed faiz kararlarında şimdiye kadar hep öncü olmuş, ‘ön teker nereye arka teker oraya’ misali diğer merkez bankaları onu izlemişti. Bu defa süreci Avrupa başlattı ama enflasyonda yüzde 2 hedefine oldukça yaklaşmalarına rağmen yeni faiz indirimine gitmedi. Üstelik Euro Bölgesi ekonomisi ciddi bir ekonomik yavaşlama ile yüz yüzeyken. ABD’de haziran enflasyonundaki yavaşlama ile Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitmesine nerede ise kesin gözü ile bakılıyor (yüzde 96 olasılık)

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YUKARI YÖNLÜ İVME SÜREBİLİR

Mevcut altın fiyatında bir parça bu olasılık yer tutsa da bu tarih yaklaştıkça altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme yaşanması beklenebilir. ABD dolarındaki zayıflama da bu meyanda devam edebilir.

Altını etkileyen başlıca parameterlere bakıldığında; Faiz, enflasyon, ABD dolarının seyri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının fiziki alım satımları, merkez bankalarının para politkaları gibi konu başlıklarını saymak mümkün. Bu aşamada sayılan parametrelerden bir kısmı altın fiyatının yükselmesi lehine işliyor. Faiz düşüş beklentilerine bir de jeopolitik gelişme olarak Ortadoğu’da dozu azalıp çoğalmakla birlikte hep var olan gerilimi eklemek gerekecek. İsrail-Hamas savaşı bitti derken İsrail-Hizbullah gerginliği devreye girdi. Cumartesi günü ise İsrail, Yemen’i (Husleri) vurdu. Bu saldırı Ortadoğu’daki çatışma ortamını tekrar gündeme taşırken yaygınlık gösterip göstermeyeceği de takip edilecek. Yayılmazsa altın fiyatları üzerindeki etkileri çok sınırlı kalabilir. Saldırının başka bölgelere taşması veya bu olasılığın artması durumunda ise daha belirgin etkiler beklenebilir.

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İÇ PİYASADA ZİRVE DENEMESİ

İç piyasalarda altın fiyatı (gram/TL), ons altın rekor tazelerken dolar/TL kurundaki yatay seyre rağmen yeni zirve denemesi yaptı. Dolar/TL kurunda yüksek faize bağlı olarak TL’ye dönüşün hızlanması kuru baskılamaya devam ediyor. TL’deki değerlenme enflasyon ile mücadelenin en önemli araçlarından biri olarak görülüyor. Olağandışı bir gelişme olmazsa bu politika en azından bir süre daha korunacak. Bu açıdan, dış piyasalarda altının ons fiyatındaki yükseliş denemelerinin aynı ölçüde iç piyasalarda gram/TL altın fiyatına yansımaması durumunu da bir parça dikkate almak gerekecek.