Trakya'da bir cennet: İğneada Longoz Ormanları

Bulgaristan sınırına yakın Karadeniz sahil şeridinde yer alan bu Milli Park, 3 bin 155 hektarlık alanı kapsamakta. Milli Parkın yer aldığı İğneada beldesi, Demirköy ilçesine 27 km, Kırklareli il merkezine 97 km, İstanbul'a ise 237 km uzaklıkta yer alıyor. Milli Parkın güney bölümü Saka Gölü, Deniz Gölü, Hamam Gölü, Pedina Gölü, Mert Gölü ile bu göllerin etrafındaki sazlık alanlar, longoz ormanları ve yaprak döken ormanlar; Milli Parkın kuzey bölümü ise, Erikli Gölü ve çevresindeki sazlık alanlar ile bu bölgeyi çevreleyen longoz ormanlarından oluşuyor.

Bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından öne çıkan ekosistemlerini içine alan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda, kaydedilen 472 farklı bitki türü bulunuyor. Ormanın ağaç çeşitliliği de hayli zengin. Burada yetişen ağaçlar arasında; dişbudak, kayın, saplı meşe, sapsız meşe, ova akçaağacı, çınar yapraklı akçaağaç, üvez, ıhlamur, kızılağaç, mürver, kızılcık, karaağaç ve gürgen sayılabilir.

Göl Kestanesi ve Nilüfer topluluklarını da barındırması bu alandaki yüksek su kalitesinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Kıyı kumulları, longoz ormanları ile birlikte İğneada’nın en hassas ekosistemlerini oluştururlar. Kıyı kumullarında da 46 bitki türü tespit edilmiş.

Bu bitkilerden Karadeniz Salkımı, Kilyos Peygamber Çiçeği, Kıyı Kerevizi ve Sahil Sığırkuyruğu endemik türlerdir; Avrupa'da yalnızca Trakya'nın Karadeniz sahillerinde görülmekte. Alanda yayılış gösteren Kum İncisi, Peygamber Çiçeği, Akyumak ve Kum Zambağı ise Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştı.