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Torosların incisi Dipsiz Göl'de kış güzelliği
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Torosların incisi Dipsiz Göl'de kış güzelliği

Konya’nın Ahırlı ve Bozkır ilçeleri ile Antalya'nın Akseki ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve berraklıkta kalan masmavi suyuyla dikkat çekiyor. Etrafında yerleşim yerleri de olan göl, yaz aylarında doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Torosların incisi Dipsiz Gölde kış güzelliği


Kış aylarında ulaşılması çok zor olan Dipsiz Göl’e bu yılın kurak gitmesi ve kar yağışının az olması ile bölgeye giden doğasever ve fotoğrafçı Fahri Kubilay, “İlk defa 24 Ocak'ta bölgeye geliyoruz.

Torosların incisi Dipsiz Gölde kış güzelliği


Buralar kış aylarında metrelerce yağan kardan sonra ulaşılması mümkün olmayan bir bölgeydi. Ama bu yıl kış ayının kurak gitmesi ile buraya zor da olsa ulaşma imkanımız oldu. Dipsiz Göl her mevsim harika bir yer, kışın ise daha bir harika. Buraya gelmekten, Dipsiz Göl’ü 24 Ocak'ta görüntülemekten çok mutluyum. İnşallah bölgeye bundan sonra kar yağar ve kuraklık yaşamayız” dedi.

Torosların incisi Dipsiz Gölde kış güzelliği


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