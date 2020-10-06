Tevfik Fikret’in dünyasına yolculuk: Aşiyan Müzesi

1945 yılında ‘Edebiyat-ı Cedide’ adıyla açılan Aşiyan Müzesi edebiyat âşıkları için adeta biçilmiş kaftan. Ünlü şair Tevfik Fikret’in anı ve eserleri ile dolu bu eşsiz yapı etkileyici boğaz manzarası ve büyüleyen mimarisiyle gerçekten görülmeye değer. 1940’ta İstanbul Belediyesi, Tevfik Fikret’in eşi Nazime Hanım’dan evi satın almış. Şairin evi ‘Edebiyat-ı Cedide Müzesi’ adıyla 1945’te Türkiye’nin ilk edebiyat müzesi olarak ziyarete açılmış. Sahilden karşıya geçtiğinizde, arnavut kaldırımlı dik bir yokuşu tırmanacaksınız. Çıkarken biraz nefes nefese kalabilirsiniz ama evin bahçesine girdiğinizde bu yorgunluğa değecek. Evin tam karşısında Göksu Deresi ve iki köprüyü de gören Boğaz manzarası gerçekten inanılmaz. Bu arada belirtmeden geçmeyelim Şair’in mezarı da evin bahçesinde yer alıyor.





Müzeye adım attığınız an Tevfik Fikret’in balmumundan yapılan heykeli karşılayacak sizleri… Yanında ise son Halife Abdülmecit tarafından şaire hediye edilen ve o günden beri aynı yerde duran ünlü ‘Sis Tablosu’ bulunuyor. Halife şairin ‘Sis’ adlı şiirinden etkilenip bu tabloyu yapmış ve ardından Fikret’e hediye etmiş.

Müzede diğer bölümlere girdikçe çok şaşıracağınız da kesin. Çünkü burası sadece Tevfik Fikret’in yaşadığı ev değil. Edebiyat-ı Cedide’nin önemli şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan’a, Şair Nigar Hanım’a ve Recaiza’de Mahmut Ekrem’e ait eserleri de göreceksiniz. Özetle tam bir edebiyat yuvası...









Birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yapan Aşiyan da belki de en özel yer Tevfik Fikret’in son nefesini verdiği yatak odası. Odaya girdiğinizde sizi beyaz tüllerle örtülü ahşap bir yatağın yanında Tevfik Fikret’in son nefesinin ardından çekilmiş fotoğrafı karşılıyor. Birçok güzel eserin anıların bulunduğu bu evde insanı üzen tek noktanın da bu olduğu kesin. Odanın en önemli noktalarından biride Göksu manzarasını en net şekilde görebileceğiniz pencere. Gerçekten İstanbul’un kendini izlettirdiği en güzel noktalardan biri...

Aşiyan müzesine nasıl gidilir?

Aşiyan Müzesine gitmek için iki farklı seçenek var.

Metro: Aşiyan Müzesine metro ile gitmek isteyen kişiler M6 Levent – Hisarüstü, Boğaziçi Üniversitesi metro hatlarını kullanmanız yeterli. İnecek olduğunuz yer Boğaziçi Üniversitesi durağı. Durakta inmenizin ardından yaklaşık 500 metre yürüme mesafesi sonrasında müzeye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Aşiyan Müzesine gitmek için otobüs kullanacak olan kişilerin Aşiyan otobüs durağında inmeleri ve 200 metre kadar yürümeleri gerekiyor. Aşiyan Müzesine gitmek için kullanacak olduğunuz otobüs hatları 22 İstinye – Dereiçi- Kabataş, 22 RE Fatih Sultan Mehmet – Beşiktaş, 25 E Sarıyer – Kabataş, 40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim, 40 T İstinye Dereiçi – Taksim, 42 T Bahçeköy – Taksim şeklindedir.