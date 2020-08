Tekirdağ 'mavi bayraklı' plajlarıyla tatilcileri cezbediyor

Doğal güzellikleri ve temiz deniz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çeken Tekirdağ, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen tatilciler, Marmaraereğlisi, Şarköy, Altınova, Kumbağ ve Mürefte plajlarını tercih etti. Şarköy ilçesinde bulunan 6 mavi bayraklı plaj, "deniz-kum-güneş" üçlemesinin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin tercihi oldu.



Yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü ve ekoturizm imkanları da sunan Tekirdağ'da ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buldu."Deniz, doğa, tarih her şeye ulaşmak mümkün"Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.Çebi, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin sahilleri doldurduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Türkiye'nin her yerinden özellikle yakın illerden gelen tatilciler Tekirdağ'da yoğunluk oluşturdu. Salgın nedeniyle durgun geçen tatil sezonunda hareketlenme oldu. İşletmeler durumdan memnun. Hem esnafın hem otelcinin yüzü güldü. Tatilcileri en iyi şekilde ağırlıyoruz. İlimize gelen herkes buradan mutlu ayrılıyor. Tekirdağ'da deniz, doğa, tarih her şeye ulaşmak mümkün. Özellikle normalleşme süreciyle ilimiz daha da çok tercih ediliyor. Yamaç paraşütü, bağ rotası, kamp ve karavan turizmi yapmak isteyenler için Tekirdağ bire bir. Son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısı da Tekirdağ'ın turizm potansiyeli katkı sağlıyor."









"Mavi gözlü kente bekliyoruz"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın bayram tatilini dolu dolu geçirdiğini söyledi.Hacıoğlu, özellikle İstanbul'dan çok sayıda tatilcinin kente geldiğini belirterek "Tekirdağ'a gelen ziyaretçilerin burada denize girmenin dışında doğa yürüyüşü, paraşüt, kamp yapma gibi alternatifleri var. Mavi bayraklı plajlar özellikle bayram tatilinde çok sık tercih ediliyor. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnafımız da para kazanıyor. Mavi gözlü kent olarak adlandırılan Tekirdağ herkesin gelip görmesi gereken güzelliklere sahip. Biz ziyaretçileri ağırlamaktan, misafir etmekten memnunuz." ifadelerini kullandı.