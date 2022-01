Tatil, otel, tur ve eğlence dünyası bu sene de ‘özgürlük’ diyor!

MACERA

Yatağımız yeşil çimenler, yorganımız yıldızlar

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini



Salgın seyahat alışkanlıklarımızı temelden değiştirdi. Birçok ülkenin kapılarını kapattığı, yurtiçinde gezebilmenin sınırlı olduğu günlerde mümkün olduğunca geleneksel otel turizminden uzaklaşıp daha az insanla temas ettiğimiz doğaya biraz daha yaklaştık. Bu dönemde çadır kampı yapanların sayısı hiç olmadığı kadar arttı; karavan, bisiklet ya da tekne tatili yapmak seyahat etmenin yükselen yıldızları oldu. Bundan sonra özgür olmaya alışmış gezgin ruhlu insanları dört duvar arasında tutmak mümkün değil. 2022’de doğaya dönüş yine zirve yapacak, parklar çadırlarla dolmaya, ağaçlara hamaklar bağlanmaya, kamp ateşi yanmaya devam edecek.



Keşfetmenin tadını aldık



Keşfetmenin ve sessizliğin tadını aldık ve bundan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz. Konforuna daha düşkün olanlar yine karavanları, tekneleri tercih edecek. Hafta sonları yürüyüşlere katılacağız. Dağlara tırmanacağız. Kar yağdığında kendimizi karlara atacağız. Sonra termal suların keyfini süreceğiz. Kanyonların buz gibi sularında yaşadığımızı hissedeceğiz. Ege ve Akdeniz’in tadını dahi daha sakin koylarda çıkaracağız. Yatağımız yemyeşil çimenler, yorganımız milyon tane yıldız olacak. Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki bunların hepsini yapabiliriz. Yeni yılda macera arayanlara birkaç önerim var:



*Rize Çamlıhemşin’deki Huser Yaylası’na (Sis Yaylası) ister karavanınızla ister yürüyerek gidip kamp kurarak bulutların üstüne çıkabilir, görebileceğiniz en ilginç günbatımlarından birini yaşayabilirsiniz.



*Kapadokya’da Aşk Vadisi’ne karşı kuracağınız çadır başka bir gezegende olduğunuzu düşündürecek.



*İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkan Doğançay Şelalesi ve ardında sakladığı muhteşem kanyon sizi adrenalinin doruklarına taşıyacak. Bölge kamp ve karavan için de uygun.



*Datça’nın Palamutbükü, Akvaryum Koyu deniz ve sakinliği bir arada sevenlerin adresi olmaya devam edecek.



*Van’ın Başkale ilçesinde 2 bin rakımdaki travertenler dağların arasında size çok güzel sürprizler hazırlıyor. Yazın ortasında bile yüksek rakımın buz gibi serinliğini hissedebilirsiniz. ‘En güzel keşiflerimden biri oldu’ diye düşüneceksiniz.



ÇOCUKLA SEYAHAT

Ailelere, kapalı grup kamplar

Gizem Coşkunarda, Hürriyet Çocukla Hayat köşe yazarı



Çocukla seyahat zor zanaat, kabul. Son birkaç yıla kadar da çocukla tatil demek 5 yıldızlı bir tatil köyüne kapanıp denizin ve güneşin tadını çıkarmaya çalışmaktan ibaretti. Sömestir denince kayak tatilinden farklı bir alternatif bulmak neredeyse mümkün değildi. Ebeveynlerin ve çocukların ilgi alanlarını, gezip görmeli bir tatilde denk getirmek zor olabiliyor. Fakat son birkaç yıldır durum değişti; artık yeni trend yaz-kış fark etmeksizin çocukların aileleriyle birlikte gittiği kapalı grup kamp tatilleri. Çadırınızı, ocağınızı ve kamp malzemelerinizi sırtınıza yük edip gittiğiniz türden bir kamptan bahsetmiyorum. Zira kamp deneyiminiz yoksa özellikle soğuk hava şartlarında çocuklarla tatil çok kötü bir anıya dönüşebilir. En güzeli, kamp organizasyonunu A’dan Z’ye planlayan profesyonellerle ilerlemek. Şu anda sektörü elinde tutan birkaç tane şirket var ama bu durum o kadar popüler oldu ki bu yaz Fethiye’deki Hillside otel ve hatta Marmaris’teki Bonjuk Bay dahi çocuklu aileler için kamp olanağı sunan kids week’ler (çocuk haftası) düzenlemeye başladı. Ben de Lorin’le Bonjuk Bay’deki kampa katılmıştım, şahane 3 gün geçirdik. 4 mevsim boyunca Türkiye’nin farklı illerinde birbirinden farklı kamplar düzenleyen Oyun Kampta önerebileceğim en iyi organizasyonlardan biri. Konaklamadan yeme-içmeye ve gün boyu etkinliklere kadar her şeyi onlar ayarlıyor. Danslar, gösteriler, müzik... Dopdolu bir günün ardından elbette akşam kamp ateşi yakılıyor ve tüm aileler başında toplanıyor.



Atölyelere katılın



2-4 Şubat arasında Sapanca Gölü’ne sıfır konumdaki Bambloow Resort’de bir organizasyonları var mesela, 3-10 yaş grubu arasını ve ailelerini kapsıyor. Sanatla Teneffüs Atölyeleri, fide ekimi, doğada bisiklet ve scooter’a binme, masal saati etkinliklerden birkaçı. Bir de yine aynı tarihlerde 13-18 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri için Bolu’da müthiş bir doğa evinde gençlik ve aile kampı düzenliyorlar. Kampa yardımcı antrenör sıfatında katılan koç köpekler Noah ve Tekila aileleri harika bir oyuna ve farkındalığa davet ediyor. “Büyüdüler, uzun zamandır da bu kadar birbirimize odaklı bir tatil yapmadık” diyorsanız bu kampı inceleyebilirsiniz. Ayrıca hafta sonları 2 günlük kamp programları düzenleyen, çadırda konaklama alternatifi sunan diğer organizasyonların da sitelerini incelemeniz iyi olacaktır. yesilnesil.com, kampagidelimmibaba.com, permakamp.com, geleceğinyildizlari.com bu adreslerden bazıları.



TUR

Gastronomi ve trekking

Serda Büyükkoyuncu, Seyahat yazarı



Seyahat sadece dinlenmek için değil, insanın kendini geliştirmesi ve yeni kültürlerle tanışması, bazen de içsel yolculuklara aralanan kapı olması açısından çok önemli. Şarap bağları, gurme etkinlikleri, gastronomi, trekking, outdoor turları hayatımıza daha çok girecek. Urla ve Trakya Bağ Rotası üzerindeki bağlar son dönemde oldukça ilgi çekiyor. Bunlar dışında macera ve mistisizm yine gözde akımlar arasında olacak. Macera turizmi deyince ilk aklıma gelen Slovakya, Yeni Zelanda, Laponya ve Kosta Rika gibi ülkeler. Spiritüel günler geçirmek isteyenler için önerim misafirlerini şımartmak konusunda sınır tanımamasıyla olduğu kadar tapınaklarıyla da ünlü Bali Adası. Türkiye’de Urfa’daki Taş Tepeler ve bütün zamanların büyülü mekânı Kapadokya hep gündemde olacak. Bir süredir ilgi gören ‘kişiye özel’ yolculuk kavramı artık daha çok insanın talebi haline geldi. İnsanlar ilgi alanları çok farklı kalabalık bir grupla yola çıkmak yerine kendi ilgi alanlarıyla mutlu olmayı tercih ediyor. Gelecekte Ay’a ve Mars’a yolculuk gibi belki yeni seyahat şekilleri çıkacak, kesin olan bir şey var ki modern seyyahların sayıları hızla çoğalacak.



OTEL

Küçük ve yerele talep artıyor

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı



Pandemi döneminde turizme destek olmak için hazırladığım ve sürekli bir yayın haline gelen ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabım için sürekli yeni yerler keşfediyorum. Bu sebeple otellerin dönüşümünü yakından izleme şansım oldu. ‘Butik tatil’ kavramı 2022’de de gündemimizde olacak. Önceden var olan ‘butik olan pahalıdır’ imajı geride kaldı. Bugün insanlar butik hizmetin kişiye özel sağladığı konfora önem veriyor. Büyük otelleriyle tanınan tatil beldeleri artık daha küçük işletmelerle ön plana çıkıyor. Örneğin Antalya’da Olympos Lodge ve Ruin Adalia buna en güzel örnekler. Daha küçük yerlerdeki Recif Assos veya La Boheme Kabak gibi gözlerden uzak ve misafirlerine özel deneyim sunan mekânlar bu sene de ön planda olacak. Bunların yanı sıra Ecole St. Pierre veya Rasim Palas gibi restore edilerek yeniden canlanan ve eskiyle yeninin uyumunu yansıtanlar da her daim ilgi çekiyor. Gurme rotalar üzerinde açılan oteller, doğayla iç içe tatili sevenler için seçenekler bu sene de gündemde. Bugün insanlar bir tatilde ne talep etmeleri gerektiği konusunda daha net. Bu sebeple büyük oteller de oldukça önemli önlemler aldı. Büyük otellerin avantajı, yayıldıkları geniş alanlar ve dolayısıyla sosyal mesafeyi korumaya elverişli olmaları. Pandemiyle birlikte sona eren, müthiş bir israf ve kirlilik sebebi olan açık büfe uygulamasının artık birçok otelde kontrol altına alınmasından da çok mutluyum.



EĞLENCE

Neresi vizesizse oraya

Savaş Özbey, Hürriyet kent yazarı



Pandemi süresince birçok insanın vize süresi doldu. Kurlardaki artış nedeniyle vizeler daha pahalı hale geldi. Üstelik bu parayı ödeseniz bile yarın öbür gün sınırların tekrar kapatılmayacağının garantisi yok. Dolayısıyla 2022’de vizesiz gidilebilen coğrafyalar daha revaçta olacak. Sırbistan gibi Balkan ülkeleri, Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri, Tanzanya- Zanzibar gibi Afrika ülkeleri, Tayland gibi Uzakdoğu ülkeleri... Kerem Bürsin, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki ve en son orada evlenen İvana Sert... Sosyal medyalarına tatil pozlarını koydukça Maldivler Türklerin radarına girdi, yakında Taksim’den Maldiv dolmuşu kalkarsa şaşırmamak lazım. Bu tropikal trend yeni yılda da devam edecek gibi. Yunan adaları Türkiye’den hem feribotla hem de yatla ulaşması en kolay denizaşırı destinasyon olmaya devam ediyor. İş ki Yunan otoriteleri günlük vize gibi kolaylaştırıcı uygulamalara devam etsin. Pandemi öncesindeki gibi lira karşılığında... Ucuz değil ama iki senedir yurtdışına çıkmamışlar için hâlâ gözden çıkarılabilir rakamlar.



TEKNOLOJİ

En iyi yoldaş, uygulamalar olacak

Umut Fırat Eroğlu, Hürriyet Ekler teknoloji yazarı



HOPPER: En ucuz uçuş fiyatlarını saptayan Hopper, halen benzeri uygulamalar arasında en popüleri. Tarihi verileri ve devasa bir uçuş veritabanını işleyen Hopper, destinasyona göre bilet almak için en uygun zamanları, fiyatların değişebileceği tarihleri başarılı biçimde listeliyor ve hatırlatabiliyor. Seyahatin planlaması aşamasından rehberliğe kadar benim favori uygulamalarım da şunlar: FLIGHTY: Uçağının mevcut konumundan ve varış saatinden tam olarak emin olmak isteyenler için... Doğruluğuyla diğer takip uygulamaları arasından sıyrılan Flighty, rötarları da önceden tahmin edebilme sistemine sahip. TRIPIT: Kapsamlı ve çok duraklı seyahatlerin bilet, check-in, otel ve araç rezervasyon bilgileri gibi birçok dokümanı olur. Bazen sıkışık bir anda e-postaların arasında bunları bulmak gerekir. Triplt, e-postalarınızın içine dalarak tüm bu dokümanları toparlıyor ve zaman sıralamasına göre envanter şeklinde hepsini bir arada sunuyor.

BUNLAR DA VAR: Seyahat edilecek iklim ve bölgeye uygun bavul hazırlamayı kolaylaştıran PackPoint, sesli ve yazılı simultane çeviride Google Lens&Translate, iyi hizmet sunan mekânları değerlendiren TripAdvisor, tatil ekstralarını hesaplayarak bütçenizi koruyan HEHA!, gelişmiş haritalarıyla Google Maps, Yandex, Waze ve serbest konaklama alternatiflerinin vazgeçilmezi AirBNB, seyahatlerinizde her daim yanınızda bulunmasını isteyeceğiniz yardımcılar.