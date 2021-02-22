Taşoz Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Taşoz Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Taşoz adası hem tarihi hem de tatil merkezi özellikleri bakımında son derece önemli bir mekândır. Ülke içinde ve oldukça yakın olmasından dolayı tercih edilmektedir.

Taşoz adası Hakkında Bilgi

Taşoz adası oldukça önemli bir yerde bulunana ve İstanbul’a oldukça yakın olmasında dolayı tercih edilmektedir. İstanbul’dan Taşoz adası için çıkan bir feribot yaklaşık olarak beş saat içerisinde Taşoz adası içinde olmaktadır. Bu nedenle çok önemli ve oldukça kolay ulaşım sağlanan bir merkezdir. Yılın her döneminde Taşoz adası için ziyaretçi kabul edildiği bilinmektedir. Hem Türkiye’ye hem de Yunanistan devletine yakın olmasından dolayı bolca ziyaretçi almaktadır.

Taşoz Adası Tarihi

Taşoz adası zamanında pek çok korsan tarafından fetih edilen bir merkez olmaktadır. Özellikle birinci haçlı seferleri sırasında Taşoz adası bir sığınak ve kale görevini görmüştür. Ayrıca Osmanlı devleti için savaşlarda bir kale görevini, de üstlenen merkezdir. Birinci dünya savasında abluka altına alınmış ve anlaşmalar ile Yunanistan’a bırakılmıştır.

Tarihin ilk yıllarında keşfedilen bu ada son derece stratejik önem sahiptir. Bu nedenle pek çok devlet tarafına himaye altına alınmak istenmektedir. Türkiye ye yakınlığı nedeni ile Türk yetkililer tarafında pek çok yıl alınmak için uğraş gösterilmiştir. Çünkü ada içerisinde ciddi bir Türk yoğunluğu vardır.

Taşoz Adası Nerede?

Türkiye devletine oldukça yakın olmasında rağmen Taşoz adası Yunanistan ülkesi sınırları altında yer almaktadır. Özellikle coğrafi özelliği bakımından son derece güzel bir merkez oluğu bilinmektedir. Ayrıca İstanbul ve özellikle kıyı ege şehirlerimize oldukça yakındır. Yunanistan ülkesinin illeri sınırlarında düzenli olarak Taşoz adası için feribot kalkmamaktadır. Bu feribotlar son derece konforlu ve kaliteli taşıma aletleridir. İstenilir ise arabalı feribot ile de araç ile gidilmesi mümkün olmaktadır.

Taşoz Adasına Nasıl Gidilir?

İlk önce Taşoz adası için ulaşım yolları bilinmelidir. Taşoz adasına gidebilmek için en çok tercih edilen ulaşım yolu kara yolu olmaktadır. Ayrıca hava ve deniz yolu ile de Taşoz adasına ulaşmak mümkün olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre en çok Taşoz adasını ziyaret eden vatandaşlar arasında Türkler olmaktadır. Özellikle karadan kalkan feribot ve diğer deniz taşımacılıkları turlar ile ulaşım sağlanmaktadır.

Taşoz Adası Gezilecek Yerler

İlk olarak gidilmesi ve görülmesi gereken yerlerin başında Taşoz adası kalesi gelmektedir. Bu kale tam olarak iki imparatorluk be birçok devlet için savunma kaynağı olmuştur. Eğer Taşoz adası ziyaret ediliyor ise mercanlı sahillerini de görmek gerekir. Sahilleri bazı turistler tarafında oldukça pi kullanılmasına rağmen şuan ki durum birçok sahile göre çok iyidir.

Taşoz Adası Konaklama Şartları

Taşoz adasında birçok konaklama merkezi bulunmaktadır. Bu konaklama merkezlerinin birçoğu dört ve beş yıldızlı otellerden oluşmuştur. Misafirlerin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok Taşoz adası apartları da mevcuttur.

Taşoz Adası Özellikleri

İlk olarak bir dağ zirvesi olduğu bilinen Taşoz adası oldukça tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle dünya üzerinde pek çok yerden daha iyi imkanlara sahip oldukları bilinmektedir. Taşoz adasını ziyaret etmek isteyen turistlerin oldukça keyifli bir tatil sürdürebilecekleri düşünülmektedir.