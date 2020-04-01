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Tarihi hastane duvarının 'mevsimlik misafirleri' gelmeye başladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 09:57,Son Güncelleme:/

Tarihi hastane duvarının 'mevsimlik misafirleri' gelmeye başladı

Edirne'de tarihi askeri hastaneden geriye kalan tek duvarın mevsimlik misafirleri leylekler gelmeye başladı.

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Baharın habercisi leylekler, göçmen kuşlar için önemli göç yollarından Edirne'deki baca, çatı, direk gibi yüksek yerleri sıklıkla kullanıyor. Kent, sonbahara kadar binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Tarihi hastane duvarının mevsimlik misafirleri gelmeye başladı


Askeri hastanenin yıkık duvarı yine şenlendi

Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar da leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri.

Tarihi hastane duvarının mevsimlik misafirleri gelmeye başladı


Bölgede pek çok çam ağacı ve elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası sayısı artıyor. Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da vatandaşlarca ilgiyle izleniyor.

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