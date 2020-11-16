Taksim'de 'Bir Roman Hikayesi' sizleri bekliyor

Beyoğlu Metro'da yer alan Taksim Sanat Galerisi'nde bir fotoğraf sergisi açıldı. Özge Ergin'in kişisel fotoğraflarından oluşan 'Bir Roman Hikâyesi' isimli sergi kısa sürede birçok kişinin ilgi odağı haline geldi.







Sanatçı Özge Ergin, yaklaşık 10 yıl boyunca İstanbul'da yaşayan Romanların hayatlarını ve mahalle kültürlerini kendi objektifinden bizlere yansıtmaya çalışmış. Oldukça derin anlamlar taşıyan fotoğraflar görülmeye değer. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü mezunu olan Özge Ergin aynı zamanda Karaköy Mimarlar Odası Soma Fotoğraf Sergisi, Gazi Üniversitesi, Malatya Belediyesi, Muhammed Ali Center Amerika Uluslararası Fotoğraf Yarışması gibi ulusal ve uluslararası birçok ödülün de sahibi.









İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın destekleriyle açılan serginin küratörlüğünü Işıl Çelik, danışmanlığını ise Hacer Foggo üstleniyor. Güncel olayların yanı sıra biraz daha insan yaşamına yönelen sanatçının fotoğrafları hem sizi gülümsetecek hem de düşündürecek nitelikte... Bu anlamlı fotoğraf sergisini 28 Kasım tarihine kadar ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.