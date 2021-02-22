Svalbard Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Svalbard Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Svalbard Adası’na gelmek aynı zamanda, saat kavramının değişmesi anlamına gelecektir. Burada gece yarısı güneşin doğduğun görebilirsiniz.

Svalbard Adası Nerede?

Svalbard adası, Kuzey Kutbu’nun yaklaşık 750 km güneyinde yer alan bir bölgedir. Burası gelenlere, unutamayacakları tecrübeler sunacaktır. Ada Atlantik Okyanusu’nda ve Norveç Hükümetine bağlı bir ada konumundadır.

Svalbard Adasına Nasıl Gidilir?

Svalbard Adası oldukça sakin bir yerdir. Hatta sakin demek bile burayı tarif etmek için yetersiz olacaktır. Svalbard bölgesinde, ayı sayısı insan sayısından daha fazladır. Buraya ulaşım ise uçak yolculuğu ile olmaktadır. Oslo veya Tromso’dan gelmeniz mümkündür. İki ayrı havayolu şirketinin buraya seferleri vardır. Oslo’dan Longyearbyen’e varmak, uçak ile yaklaşık 3 saat sürmektedir.

Svalbard Adası Tarihi

Buranın yönetimi 1920 yılında Norveç’e verilmiştir. Bölge aynı zamanda bilimsel araştırmaların yapıldığı bir yer konumundadır. Burada Norveçliler ve Ruslar yaşamaktadır. Ruslar burada maden işleriyle ilgileniyorlarmış fakat çoğu maden kapanmış. Ruslar ise yaşam yerlerini terk ederek, ülkelerine dönmüşler.

Svalbard Adası Gezilecek Yerler

Svalbard’ın başkenti, Longyearbyen’dır ve burası gezilecek ilk yer olarak listeye yazılmalıdır. Bölge konumu itibari oldukça soğuktur. Burası görülmeye değer farklı bir şehirdir. Karların içinde kendine özgü bir ortam yaratılmıştır. Burada restoranlar, kafeler ve barlar bulunmaktadır. Başkentte doğal güzelliği dışında pek görülecek bir yer yoktur. Tarihi bir yapı söz konusu değildir. Bir tek İspanyol Gribinden ölenlerin yattığı mezarlık bulunmaktadır.

İkinci durağınız Pyramiden olabilir. Buraya ulaşmak için ise gemiye binmeniz gerekmektedir. Burası değişik bir kasabadır. Burası bir dönem Rusların yaşam sürdüğü bir kasabadır. Ama şu anda onların terk edip gitmesiyle, hayalet şehir gibi görünür. Ama turistler için oldukça ilgi çekici bir yerdir. Çünkü buraya gelirken buz kütlelerinin içinden geçmeniz gerekmektedir.

Svalbard’da başka bir güzellik ise gece yarısı güneşini seyretmektir. Gece yarısı, pırıl pırıl bir güneş görebilirsiniz. Svalbard’da ki iki şehirden biri başkenti diğeri ise Barentzburg şehridir. Ama buranın nüfusu başkentten daha azdır. Fakat buna rağmen her türlü etkinlik söz konusudur. Kafeler, restoranlar, spor merkezi, okul, kilise, müze, banka, süpermarket gibi pek çok vardır. Burada insanlar sürekli silah taşırlar. Çünkü karşılarına ne zaman neyin çıkacağı hiç belli değildir. Çevredeki kutup ayısının sayısı, insanlar için tehdit oluşturmaktadır.

Svalbard Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Burası biraz tehlikeli olsa bile insanlar buranın yaşam şartlarını öğrenmişlerdir. Burada NASA’nın üssü bulunmaktadır. Buranın en önemli gelir kaynağı ise kömür madenleridir. Ayrıca çalışanların maaşları da oldukça yüksektir. Ama yaşamda bir o kadar pahalıdır. Ama kuzey ışıklarını seyretmek için bile burada yaşanabilir.

Buraya yıl boyunca uçak seferleri bulunmaktadır. Kışın şartlar biraz daha zor olabilmektedir. Yazın ise bölgeye gelen turlar bulunmaktadır. Kuzeydeki Lenin Heykelini görebilir ve diğer adaları keşfedebilirsiniz. Burada kış dönemi farklı bir tecrübe yaşamak mümkün olacaktır. Çünkü 6 ay boyunca güneş doğmaz. Göz alabildiğine her yer kar ile kaplıdır ve Kuzey Işıklarını görme şansını yakalayabilirsiniz.

Burada ilginç bir yemek kültürünü de görme şansınız olacaktır. Balina eti, fok balığı buradaki en lezzetli yemekler olarak sunulur. Restoranlarda ise farklı damak zevklerine hitap eden yiyeceklerde mevcuttur.

Svalbard Adasında Konaklama

Svalbard Ada’sının geldiğinizde başkenti Longyearbyen’e kalabileceğiniz pek çok otel vardır. Ayrıca apart otellerde bulunmaktadır. Yazın gittiğinizde ise uyumak sorun olmayacaktır. Çünkü odalarda siyah kalın perdeler bulunur. Fiyatlar biraz yüksektir. Uçak bileti fiyatları da oldukça yüksektir. Başkentte konaklamak daha doğru bir seçim olacaktır. Buraya gelmek için vize istenmiyor ama uçuşlar Norveç üzerinden olduğu için Schengen vizesine ihtiyaç vardır.