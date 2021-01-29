MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Seyahat HaberleriSuuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı
GeriSeyahat Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışının ardından Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı beyaza büründü. Şelâlenin beyaza bürünmüş haliyle gökyüzünden görüntüsü nefesleri kesti.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şelâle bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Mustafakemalpaşa’nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Bilhassa kırsal kesimde lapa lapa yağan kardan doğa turizmi açısından ilçenin önemli merkezleri arasında yer alan Suuçtu şelâlesi de nasibini aldı.

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı


Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü.

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı


İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelâlenin çevresinin yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı. Şelâlenin birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Bursa Drone Kulübü pilotlarından Zeki Sevim, Suuçtu'nun drone pilotları için eşsiz bir plato olduğunu söyledi.

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü... Ortaya harika görüntüler çıktı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle