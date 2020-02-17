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Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor

Kırıkkale’de 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan Sulu Mağara’nın içinde barındırdığı hava insan üzerinde ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor

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Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ekici tarafından 2019 yılında yapılan araştırmada Sulu Mağara'dan laboratuvar örnekleri alındı.

Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor



Yapılan araştırmalar sonucunda mağara, insan sağlığına olumlu yönde etki ettiği, negatif zengin iyonlar sayesinde insanların solunumu daha kolay gerçekleşeceği, söz konusu negatif iyonların doğal yaşantı sırasında yüklendiği pozitif iyonları atmayı sağladığı, mevcut havayı solumanın 'ağrı kesici' olarak sağlık açısından etkili olduğu hazırlanan raporla kanıtlandı. Sulu Mağara, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 84 nem oranıyla da ilgi çekiyor.

Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor


PALEOZOİK DÖNEMİNE AİT

Kırıkkale merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Keskin ilçesi Altıntaş Mahallesi Arzu Bayırı mevkisinde yer alan Sulu Mağara, Kırıkkale Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilmişti. 285 metre uzunluğa sahip, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşan mağaranın en derin noktası 25 metre olup, tavan yüksekliğinin 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor.

Sulu Mağara’nın barındırdığı hava, ’ağrı kesici’ etkisi taşıyor



3 kattan oluşan yapay galeriler, 14, 15, 25 metrelerde yer alıyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara, çeşitli doğal ve yapay şekillere de sahip. Karpuz Bayırı tepesinin güneyine bakan üst yamacında bulunan mağara, yatay olarak gelişmiş yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil bir mağara ve Paleozoik dönemine ait.

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